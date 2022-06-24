Bitci Racing'in fan tokenı bugün arz ediliyor

2021 yılında kurulan ve ilk yılında Türkiye Pist, Karting ve Off-Road Şampiyonaları’nda 3 pilotlar ve 2 takımlar olmak üzere toplam 5 şampiyonluk kazanma başarısı gösteren Bitci Racing, blockchain dünyasına adım atıyor.

Uzun yıllardır Türkiye’de düzenlenen farklı ralli organizasyonlarında yarışan ve çok sayıda birinciliği bulunan Bitci Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar’ın da yarış ekibinde yer aldığı Bitci Racing’in fan token projesi, Bitci Racing Fan Token (BRACE), 24 Haziran 2022 Cuma günü, dünyanın lider fan token platformlarından Bitci.com üzerinden satışa sunulacak.

Türk motor sporları dünyasının en başarılı takımları arasında gösterilen ve katıldığı uluslararası organizasyonlarda da Türkiye’yi başarıyla temsil eden Bitci Racing, söz konusu projeyle birlikte Türk motor sporları dünyasında kendi token’ını geliştiren ilk takım olarak sektöre öncülük edecek.

6 Temmuz’da işlem görmeye başlayacak

0,001 TL’lik avantajlı ön satış fiyatıyla yatırımcılarla buluşacak BRACE, 6 Temmuz 2022 saat 15.00’te, Bitci.com’da işlem görmeye başlayacak. Cüzdanlarında minimum 1.000 Bitcicoin bulunduran tüm hesaplar, BRACE satışına katılabilecek. Toplam arzın 100 milyar adet olarak belirlendiği projede, BRACE satışları 5 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek; satış süresinin tamamlanmasının ardından kalan token’ların tamamı ise yakılacak.

Bitcicoin yatırımcılarına Brace Airdrop

Öte yandan Bitci Teknoloji ve Bitci Racing iş birliğiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında, cüzdanlarından 1-1.000 arasında Bitcicoin’i olan kullanıcılara 10; 1.000 veya daha fazla Bitcicoin’i olan kullanıcılara ise 100’er adet olmak üzere binlerce Bitci Racing Token airdrop yöntemiyle hediye edildi. Hediye token’ların hesaplara geçme işlemi 23 Haziran itibarıyla tamamlandı.

Motor sporları dünyasına yeni bir vizyon

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan, tüm spor dallarının yanında motor sporlarının Bitci ailesi için ayrı bir yeri olduğunun altını çizerken, “Hem Yönetim Kurulu Başkanımız Çağdaş Çağlar’ın hem de benim bizzat yarış ekibi içerisinde yer aldığımız Bitci Racing, kurulduğu ilk yılda kazandığı 5 şampiyonlukla, kendi alanında ne kadar iddialı olduğunu ortaya koydu. Türkiye’de motor sporlarının geleceği çok parlak. Çok sayıda yetenekli sporcumuz sadece Türkiye’de değil dünyanın farklı coğrafyalarında kazandıkları başarılarla ülkemizi temsil ediyor, hepimizi gururlandırıyor. Motor sporlarının daha büyük hedeflere koşabilmesi için, dijital dünyayı ve izleyici deneyimini çok daha farklı seviyelere çıkaracak yenilikçi proje ve iş fikirlerini hayata geçirmemiz gerekiyor. Bitci Racing Fan Token projesinin arkasındaki yaklaşımımız da tam olarak bu. Umuyorum bu proje, sadece Bitci Racing’in değil aynı zamanda Türkiye’de motor sporlarına ilgi duyan tüm takımların dijital dünya ile bağlarını güçlendirir, onlara yeni bir vizyon katar” dedi.

Türk ralli dünyasının önde gelen isimlerinden

Bitci Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar ile Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan da Bitci Racing’in yarış ekibinde yer alıyor. Türk ralli dünyasının önde gelen isimlerinden Çağdaş Çağlar’ın, TransAnatolia Rally Raid yarışlarında iki birinciliğinin yanı sıra TOSFED Genel Klasman Offroad üçüncülüğü ve SSV sınıfında Türkiye birinciliği bulunuyor.

Bitci Teknoloji hakkında

Çağdaş Holding bünyesinde blockchain teknolojileri araştırma ve geliştirme amacıyla Bodrum’da kurulan Bitci Teknoloji, 2018 yılından bu yana sektördeki öncü faaliyetlerine devam etmektedir. 2020 yılında, Türkiye’nin ilk borsa ve ödeme sistemine entegre blokzinciri olan Bitcichain’i geliştirdi. Türkiye’de ve yurt dışında çok sayıda spor kulübü ile taraftar token projeleri geliştirmek üzere yola çıkan Bitci Teknoloji, bu kapsamdaki ilk anlaşmaları Türkiye’de Karşıyaka Spor Kulübü, Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Eskişehirspor, Ankaragücü, Denizlispor, Bursaspor, Kocaelispor, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Bursaspor, Adanaspor, Afjet Afyonspor, Bodrumspor; Avrupa’da ise Glasgow Rangers, İspanya Milli Takımı, Wolverhampton Wanderers, MotoGP, Brezilya Milli Takımı, McLaren Formula 1 Takımı, Peru Milli Takımı, Deportivo Alaves, Celta Vigo, FIBA, MXGP, RCD Espanyol, FC Sion, Fortaleza, Recife, Cadiz gibi pek çok spor organizasyonu ve kulübü ile hayata geçirdi. Türkiye dışında da ilk yurt dışı kripto para alım satım platformunu Brezilya’da açan, önümüzdeki dönemde de İspanya’da benzer bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan Bitci’nin sistem altyapısı tamamen kendi mühendisleri ve tasarımcıları tarafından hayata geçirilmiş olup; şirketin genel merkezi Bodrum’dadır.

Bitci Racing hakkında

Ülkemizin sayılı profesyonel yarış takımlarından olan Ağaçkakan Motor Sporları Ltd Şti’nin 32 yıllık deneyim ve sayısız başarılara sahip profesyonel ekibi tarafından 2021 yarış sezonunda kurulmuş yarış takımıdır. Start aldığı ilk sezonda ülkemizde ’start aldığımız her branşta şampiyonluk’ hedefini benimsemiş ve başarmıştır. İlk yılında Türkiye Pist, Karting ve Offroad Şampiyonalarında 3 pilotlar, 2 takımlar olmak üzere 5 şampiyonluk elde etmiştir. Takımın 2022 sezonu için hedef, katıldığı ulusal ve uluslararası şampiyonalarda ülkemiz ve sponsorlarını en iyi şekilde temsil etmektir.

Takım Direktörü İbrahim Okyay, 32 yıldır aralıksız devam eden yarış kariyerinde 10 kez Türkiye Şampiyonu olmuş ulusal ve uluslararası yarışlarda yüzlerce kez podyuma çıkmış milli sporcudur.