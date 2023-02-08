Bitlis'ten deprem bölgelerine 540 güvenlik gücü sevk edildi

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından devlet tüm imkanlarını deprem bölgesi için seferber etti.

Geçtiğimiz gece ve 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa’da büyük yıkımlara neden oldu. Tüm Türkiye bu 10 il için seferber olurken, Bitlis’ten de şuana kadar 17 tıra yakın yardım malzemesi gönderildi. Bu çerçevede Bitlis’ten 170 korucu, 250 jandarma ve 120 polis olmak üzere toplamda 540 güvenlik gücü deprem bölgelerine sevk edildi. Güvenlik korucularını İl Jandarma Komutanlığından polisleri ise Bitlis Emniyet Müdürlüğünden deprem bölgelerine uğurlayan Vali Çağatay, ilk gönderilen güvenlik korucularının enkazlardan 18 kişiyi sağ olarak çıkarttıklarını söyledi. Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamasında “Bu akşam güvenlik korucularımızı Hatay’da arama ve kurtarma görevlerini icra etmeleri için yolcu ettik. Bu arkadaşlarımızla beraber toplamda polis, güvenlik korucusu ve jandarmamızın deprem bölgesinde görev yapan toplam sayısı 540’ı buldu. Depremin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın çok sayıda başvurusunu alıyoruz. Bölgede gidip arama kurtarma çalışmalarına katılmak istiyorlar. Gerekse de yardım faaliyetlerine katılmak istiyorlar. Biz bunların tamamını AFAD çerçevesinde organize etmek durumunda olduğumuz için devletimiz olarak bu anlamda bir faaliyet gösteriyoruz. Depremin ilk anından itibaren gerek vatandaşlarımızın gerekse devletin desteği ile tam 17 tır gıda ve yaşam malzemesini bölgeye gönderip teslim ettik. Yardımlarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek. İnşallah umut ediyoruz ki deprem bölgesindeki vatandaşlarımız enkaz altından bir an önce kurtulurlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiri ile dünyanın belki de karşılaştığı en büyük afetlerinden birisini biz en kısa zamanda vatandaşlarımızın duaları ile devletimizin bütün çalışanları ile vatandaşlarımızın destekleri ile atlatacağız. Bölgede aynı zamanda gerek bizim devletimizin gerekse özel teşebbüsün destekleri ile temin ettiğimiz toplam 25 iş makinesini de görevlendirdik” diye konuştu.

Vali Çağatay, ilk etap gönderdikleri güvenlik korucularının enkazlardan 18 kişiyi sağ olarak çıkardıklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “Aldığımız en mutlu haberlerden birisi de Antakya merkezde arama kurtarma görevini icra etmek üzere gönderdiğimiz güvenlik korucularımızın tam 18 vatandaşımızı canlı olarak çıkarması oldu. Bizlere bu sevinçli haberi ilettiler bizlerde onlarla birlikte sevindik. Emniyet Müdürlüğümüze bağlı polisleri yolcu ediyoruz. Onlarda deprem bölgesi olan Elbistan’da görev yapacaklar. Emniyet güçlerimiz her türlü vazifeyi icra ediyorlar. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını canını, malını ve güvenliklerini temin etmeye çalışıyorlar. Yeri geliyor bir spor müsabakasında yeri geliyor bir trafik kazasında yeri geliyor birçok toplumsal olaylarda görev yapıyorlar. Ama şu anda da Türkiye’nin karşılaştığı en büyük afette görev yapmaya gidiyorlar. İnşallah vazifelerini icra edecekler. Devletimiz tüm kadroları ile beraber deprem bölgesinde görev yapıyor. 540 jandarma, polis ve güvenlik korucusuyla beraber aynı zamanda yaklaşık 100 kişi AFAD personelimiz ve 70 kişi de sağlık personelimiz deprem bölgesinde görev yapıyorlar.”