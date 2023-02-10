Bitlis UMKE ekibi yaralanan köpeklere de müdahale ediyor

Adıyaman’da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Bitlis’ten UMKE ekibi, bir yandan enkaz altındaki vatandaşları sağ çıkarmak için yoğun çaba harcarken, bir yandan da çalışmalar sırasında yaralanan arama kurtarma köpeklerine de müdahale ediyor.

Deprem olur olmaz hemen bölgeye sevk edilen Bitlis UMKE ekibi, enkazdan vatandaşları yaralı çıkarmak için canla başla çalışırken aynı zaman veterinerlik görevi de yaptı.

Ekipte bulunan Cihat Özen, Emrullah Bilgin ve Mehmet Zeybek, depremin üzerinden oldukça zaman geçmesine rağmen, AFAD ve Adıyaman’ın Taş Köprü Madem Ocağı ekipleri ile birlikte Gözde ve Rojin adlı iki kız çocuğunu enkazdan çıkardı.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde görevli olan ekip aynı zamanda arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve yaralanan köpeklere de müdahale ettiler.