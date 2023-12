Bıyıklı: Yarınlara umutla bakmamız için

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Tamer Bıyıklı, "Vatandaşımızın sesi olmaya talibim" dedi.

"Yarınlara hep birlikte umutla bakmamız için" diyerek kendisini tanıtan Bıyıklı, şu ifadeleri kullandı;

"25 Mart 1980 yılında Silivri'de doğdum. Sayalar ve Gümüşyaka Mahallesi kökenliyim. İlköğrenimimi Gümüşyaka H.A.S.Ö İlköğretim Okulunda okudum. Meslek Liseleri sınavını kazanarak (1993-1996) İzmir Çınarlı Anadolu Teknik ve E.M.L Harita Kadastro Bölümünü okudum. Üniversite eğitimimi Hacettepe Üniversitesi Harita Kadastro Teknikerlik Bölümü ve Lisansımı A.Ö.F Konaklama işletmeciliğini okuyarak tamamladım.

Silivri’nin önde gelen harita kadastro bürolarında çalışarak kendimi alanımda geliştirdim ve 2014 yılında Tamer Harita Mühendisik ve Müşavirlik büromu açtım halen Silivri merkezde mesleğime devam etmekteyim.

İşim gereği Silivrimizin her mahallesine gidiyorum, sorunlarını yerinde tespitle biliyor ve ona göre projeler sunacağımın teminatını veriyorum.

Silivri Avcılık ve Atıcılık İstisas Spor Kulübü kurucu üye ve as başkanlık görevinin yanı sıra 2017 yılından beri Silivri Okçuluk Spor Kulübü Kurucu Başkanı olarak halen aktif başkanlığım devam etmektedir. Kent Konseyi Spor Komisyonu Başkanlığı ile Gümüşyaka Spor Kulübü As Başkanlık görevim devam etmektedir.

Sevgili eşim Serap Yılmaz ile 2006 yılında evlendim. Bir erkek, bir kız olmak üzere iki çocuk babasıyım.

"VATANDAŞIMIZIN SESİ OLMAYA TALİBİM"

Geleceğe en büyük yatırımımız olan çocuklarımız için sportif sanatsal ve kültürel faaliyetlerde daha fazla çocuğumuza imkan sunmanın önünü açmanın çabası içinde olacağım. Bugüne kadar partimizin gençlik kollarından ilçe yönetimine kadar her kademesinde görev alıp, komisyonlarda bulunup partimizim bir neferi oldum. Her daim başarıya odaklıyımdır, bir işin içine girdiysem tüm enerjimi yansıtır ve maksimum performans sunmaya çalışırım. Bu güne kadar görev alıp, sorumluluk üstlendiğim her alanda hep üreten ve proje sunan biri olarak bu görevi partililerimizden istiyorum ve Silivrimiz'e her alanda katkı sunacağımın teminatını veriyorum.

Hizmet adamıyım, Silivrimiz için bende varım. Vatandaşımızın sesi olmaya talibim."