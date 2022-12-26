'Bizim Akif' Tiyatro Oyunu 27 Aralık'ta!

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın göreve gelmesinin ardından kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem veren Silivri Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe daha imza atıyor. İstiklal Marşı’mızın yazarı Şair Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 86. yıl dönümü anısına “Bizim Akif” isimli bir tiyatro oyunu sahneliyor. 27 Aralık 2022 Salı günü saat 19.00’da Önder Yılmaz Sahnesinde gerçekleştirilecek tiyatro oyununa Silivrililer ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek. Oyuncular Cem Kurtoğlu, Seza Kırgız, Emre Uluocak, Negihan Yıldız, Barış Demirtürk ve Emin Olcay performanslarıyla, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hikâyesini Silivrili sanatseverlere aktaracak. Tiyatro oyununa katılmak isteyen Silivrililer, Piri Mehmet Paşa Mah. Hacı Pervane Sk. Mis Çıkmazı Silviya İş Merkezi, No: 1, Kat: 3 adresinde bulunan Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat ederek biletlerini ücretsiz bir şekilde alabilirler.