Bizim Akif tiyatro oyununa yoğun ilgi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “7’den 70’e kültür ve sanatla bezenmiş bir Silivri” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe daha imzasını attı. İstiklal Marşı’mızın yazarı Şair Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 86. yıl dönümü anısına “Bizim Akif” adlı bir müzikal tiyatro oyunu sahnelendi. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Önder Yılmaz Sahnesinde gerçekleştirilen ücretsiz tiyatro oyununa Silivrili sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Oyuncular Seza Kırgız, Emre Uluocak, Negihan Yıldız, Barış Demirtürk ve Emin Olcay performanslarıyla, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un hikâyesini sanatseverlere aktardı. Türk milleti için örnek teşkil eden Şair Mehmet Akif Ersoy’un ve İstiklal Marşı’nın hikâyesinin kültür ve sanat etkinlikleriyle daha etkili bir şekilde aktarıldığını vurgulayan Silivrililer, bu tür faaliyetlere öncülük eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eren Ermiş gösterinin sonunda oyunculara anlamlı performansları nedeniyle teşekkür ederken plaket ve çiçek takdiminde bulundu.