'Bizim derdimiz de kederimiz de Silivri'nin gençleridir'

Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Aralık ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, açılış konuşmasında; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü, 4 Aralık Madenciler Günü’nü, 5 Aralık Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 88. yıl dönümünü ve Dünya Kadın Hakları Günü’nü, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü’nü, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü, 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası’nı, 16 Aralık Türk yurdu, kardeş ülke Kazakistan'ın 31. Bağımsızlık Günü’nü ve 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü’nü kutladı. Şehadetlerinin 108. yıl dönümünde 78 bin Sarıkamış şehidini rahmetle yad eden Başkan Yılmaz, Aralık ayı içerisinde ebediyete irtihal eden siyaset, devlet, kültür ve sanat insanlarını da andı.

Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas ve CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 12 gündem maddesi oy birliği, 1 gündem maddesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

“VEGA AVM’DEKİ KÜTÜPHANEYE PERSONEL İSTİHDAM EDECEĞİZ”

Meclis toplantısının 10. gündem maddesinde “İlçemizdeki Vega AVM içerisinde bulunan Etkin Kütüphanesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile iş birliği protokolü tanzimi ve imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.” yer aldı. Gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Vega AVM’nin içerisine gençlerimizin ve vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için bir kütüphane inşa edilmiş ve AVM yönetimi İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz ile bir protokol yapmış. Ancak şöyle bir durum var; bu kütüphane hafta içi saat 08.30 ila 16.30 saatleri arasında açık. Cumartesi ve pazar günleri de kapalı. Takdir edersiniz ki okul çıkış saatleri 15.00’dan sonra. Yani çocuklarımızın okuldan çıkıp derslerini yapabileceği veya kütüphaneden faydalanabileceği zamanlarda burası kapalı oluyor. İl Kültür Müdürlüğümüz ile bir protokol yapacağız ve müdürlüğümüz personelini buradan çekecek. Silivri Belediyesi olarak orada personel istihdam ederek; AVM’nin açık olduğu sabah 10.00 ila akşam 22.00 arasında ve hafta sonu da kütüphanemizi açık tutmayı düşünüyoruz.” dedi.

“SİLİVRİ’MİZİN PARMAKLA GÖSTERİLECEK KÜTÜPHANELERİ OLACAK”

10. gündem maddesi ile ilgili CHP sıralarından yükselen gündem maddesinin komisyona havale edilmesi gerektiği sesleri üzerine konuşmasını sürdüren Başkan Volkan Yılmaz, “Ben bu maddenin neden komisyona gitmemesi gerektiğini söyleyeyim, meclis üyelerimiz komisyona göndermek isterlerse gönderirler. Silivri’de kütüphane sayısının yok denecek kadar az olduğunu biliyorsunuz. 1 tane halk eğitim kütüphanemiz var. Bugüne kadar belediyemizin yapmış olduğu bir kütüphane yok. Ama olacak merak etmeyin! Hem de İstanbul’da herkesin parmakla göstereceği kütüphaneleri olacak Silivri’mizin. Biz diyoruz ki buraya Silivri Belediyemizden personel istihdam edelim ve kütüphanemiz haftanın 7 günü 12 saat açık olsun. Bizim buraya personelimizden kaydırma yapmamızın ya da yetkin ve etkin personel istihdam etmemizin neyini komisyona yollayacağız? Bunda ne sakınca var? Buradaki amacımız bu kütüphanenin gençlerimiz ve çocuklarımız tarafından daha etkin kullanılabilmesi. Bu nedenle konunun komisyonda tartışılmasının bir anlamı yok. Bunu komisyona göndermek gençlerimize ve o kütüphaneden yararlanacak öğrencilere saygısızlık olur.” ifadelerini kullandı. 10. gündem maddesi MHP ve AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

“CHP GRUBU’NUN RET KARARI TALİHSİZLİKTİR”

CHP’li meclis üyelerinin Vega AVM’deki kütüphaneye Silivri Belediyesinden personel istihdam edilmesiyle ilgili gündem maddesine ret oyu vermelerini değerlendiren Başkan Yılmaz, “CHP Grubu kütüphanede belediyemizin personel istihdam etmesini, maddenin komisyona gitmesi yönünde bir karar alarak reddetmiştir. Bizim derdimiz de kederimiz de Silivri’nin gençleridir. Alınan bu ret kararını talihsizlik olarak yorumluyor ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum.” diye konuştu.

“AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İLE PROTOKOL YAPACAĞIZ”

Gündemin 11. maddesinde “Selimpaşa Mahallesi 966 ada 9 parsel üzerine Gözde İSTİF ÖZTÜRK tarafından "Velalı Hala Huzur Evi" isminin verilmesi şartı ile bağış olarak Huzur Evi binasının yapılması ve bahse konu Huzur Evi işletmesinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacağından Selimpaşa Mahallesi, 966 ada, 9 parselin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tahsisinin yapılması ve işletilmesi ile ilgili protokolün tanzimi ve imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.” vardı. Gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “Bu konuyla ilgili Selimpaşa’mızın eski Belediye Başkanı Sayın Ahmet Yağcıoğlu’nun katkıları ve önermeleriyle bir bağışçı aile ile görüşmüştük. Allah rahmet eylesin beyefendi Hakk’ın rahmetine kavuştu. Bağışçımızın kızı ve damadı, yaptığımız bu görüşmeyi vasiyet olarak kabul ettiklerini ve babalarının bu vasiyetini yerine getireceklerini ifade ettiler. Esasında bu iş biraz uzadı. Niye? Biz tahsisi çok uzun zaman önce yaptık. Yazışmalar vs. sonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan bir görüş geldi. Bakanlığımız bağışçıların burayı çeşitli gerekçelerle yarım bıraktığında kendilerinin tamamlayabilmesi için buranın tahsisini istedi. Biz de Selimpaşa Yoğurthane mevkiinde yer alan yaklaşık 4 bin metrekare arsamızı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza tahsis edeceğiz ve işletmesinin onlar tarafından yapılmasıyla ilgili bir protokol yapacağız.” dedi. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.