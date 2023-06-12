Bizim Ev katılımcılarından renkli gösteri

Yıl boyunca birçok farklı disiplinde aktiviteler gerçekleştiren Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Sosyal Yaşam ve Destek Merkezi, dönemi düzenlenen gösteriyle tamamladı. Bizim Ev’de eğitim alan bireyler, koro konseri, ritim ve halk dansları gösterisiyle gönülleri fethetti.

Nilüfer Belediyesi’nin engelli bireylerin yaşamın içinde aktif bir şekilde yer almasına destek olmak amacıyla hizmet veren Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam ve Destek Merkezi’nde bir dönem daha sona erdi. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Bizim Ev’de yoğun bir tempoyla yıl boyunca birçok farklı alanda eğitim alan engelli bireyler, dönemi hazırladıkları gösteriyle tamamladı. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilen dönem sonu etkinliğine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile engelli bireylerin yakınları katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediyesi’nin her bireyin toplumsal ve hukuksal haklarını gözeten, toplumsal eşitsizlikleri gören ve bu konuda çalışmalar yapan bir kurum olduğunu vurguladı. Nilüfer’in, kültür, sanat ve spor alanlarında yaptığı çalışmalarla örnek olduğunu dile getiren Özer, Bizim Ev’in de bu çerçevede hizmet verdiğini söyledi. Dr. Sibel Özer, “Bizim Ev, engelli bireylerin toplumsal yaşamda aktif rol almalarını desteklemek, engelli birey ve yakınlarına bağımsız ve verimli zamanlar kazandırmak, engelliliğe dair toplumsal farkındalık oluşturmak, üretmek ve paylaşmak için vardır. Özverili çalışmalar sonucu ortaya çıkan bu etkinliği gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Eğitmenlerimize, Roman Orkestrası’na ve bu gösteriye emek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Renkli geçen etkinlik, yöresel kıyafetler giyerek sahneye çıkan Bizim Ev katılımcılarının halk dansları gösterisiyle başladı. Farklı yaş gruplarından oluşan halk dansları ekibi, hareketli performanslarıyla izleyenleri de yerinde oynattı. Programın ikinci bölümünde yine Bizim Ev katılımcılarından oluşan koro, ritim ve şarkı performansı sundu. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan Bizim Ev korosunun ritim gösterisi alkış aldı. Hübeyya Arun şefliğinde Türk Sanat Müziği, Rumeli ve Anadolu’nun dört bir yanından türküleri solo ve koro şeklinde seslendiren Bizim Ev katılımcıları, izleyenleri kâh eğlendirdi kâh hüzünlendirdi. Bizim Ev Korosu ve halk dansları ekibi, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Etkinliğin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, gösteri sunan Bizim Ev katılımcıları adına şef Hübeyya Arun’a çiçek vererek teşekkür etti.