Bizim Toptan yılın ilk 9 ayında cirosunu yüzde 68 artırdı

Bizim Toptan’ın yılın ilk 9 ayında cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68 oranında artarak 15,7 milyar TL’ye ulaştı. Çoklu kanal stratejisi ve güçlü dijital altyapısıyla Bizim Toptan, mağaza ve müşteri sayısını istikrarlı şekilde artırmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, 2023’ün ilk 9 ayında yaygın mağaza ve depo ağı, gelişmiş teknolojik altyapısı, Ev Dışı Tüketim (EDT) alanındaki satış gücü ve küçük esnafa bayilik modeli sunan iştiraki Seç Market ile güçlü bir finansal performans göstererek istikrarlı büyümesini sürdürdü. 9 aylık dönemde cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artırarak 15,7 milyar TL’ye yükselten Bizim Toptan, aynı dönemde mağaza yatırımlarıyla pazardaki güçlü konumunu devam ettirerek faaliyet alanını da genişletti. Bizim Toptan, dönem içinde Denizli ve Ankara Yaşamkent’te açtığı 2 yeni mağaza ile Türkiye genelinde toplam 181 mağazaya ulaştı.

Bizim Toptan’ın artan cirosu içinde, tedarikinin büyük bölümünü karşıladığı Seç Market kanalının büyümesinin önemli katkısı bulunuyor. Esnafa güç veren bayilik modeliyle öne çıkan Seç Market’in Türkiye genelindeki iş ortaklarının sayısı 2 bin 699’a ulaşırken, Bizim Toptan’ın satışları içindeki payı da yılın üçüncü çeyreğinde de artmaya devam ederek yüzde 24’e ulaştı. Bizim Toptan’ın profesyonel satış destek ekibi PROSAF’ın tedarik konusunda müşterilere tek elden sunduğu çözümler ve aktif saha operasyonlarıyla EDT müşteri portföyü ve satış gelirlerini artırması da büyümeye önemli katkı sağladı. PROSAF satışları yüzde 130’lara yaklaşan büyüme oranı ile Bizim Toptan büyümesinin bir diğer lokomotifi olmayı sürdürmektedir.

“Ev dışı tüketim ve SEÇ kanalımızın gücü ile istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz”

Şirketin 9 aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı şunları söyledi:

“Başarılı bir performans gösterdiğimiz üçüncü çeyrekte yeni yatırımlarla büyümeyi ve mağaza ağımızı genişletmeyi sürdürürken, EDT ve perakende kanalında da aktif müşteri sayımızı artırdık. Yılın ilk 9 ayında müşteri sayımız 2 milyonu aştı. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına çok hızlı bir şekilde cevap verebilmek ve daima daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmak için dijital altyapımızı güçlendiriyoruz. Portföyümüzde bulunan gıdadan temizliğe binlerce temel ihtiyaç ürününü toptan satış fiyatlarıyla, mümkün olan en uygun fiyatlarla sunarak müşterilerimizin bütçelerine ve ekonomiye katkı sağlıyoruz. Gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla da Ekim ayı boyunca özel bir kampanyaya imza attık. Enflasyonla mücadeleye destek kapsamında indirim ve kampanyalarımız yıl sonuna kadar sürecek. Her zaman olduğu gibi müşterilerimizin yanında olmaya, güçlü lojistik ağımızla ürün ve hizmetlerimizi ülkemizin dört bir köşesine kesintisiz olarak ulaştırmaya devam edeceğiz.”