BKS'nin Perileri Tek Tek Yuvadan Uçuyor, Senanur Galatasaray'da !

İlçemizin kadın basketbolunun geleceği parlak oyuncularından Senanur Karabulut, Büyükkılıçlı Kadın Basketbol Takımı'ndan Galatasaray’a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, yeni sezon için sarı-kırmızılı ekiple anlaşmaya vardı.

Senanur, Büyükkılıçlı takımında sergilediği etkileyici oyun ve liderlik özellikleriyle ön plana çıkarken Galatasaray’ın üst düzey rekabetçi ligindeki hedeflerine katkıda bulunmak üzere sarı-kırmızılı camianın yolunu tuttu. Büyükkılıçlı kadın basketbol takımı bu transfer ile birlikte bir sezonda 5. oyuncusunu büyük takımlara transfer etmiş oldu ve adını sporcu fabrikası olarak duyurmaya başladı.

