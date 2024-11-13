BKS'nin Perileri Tek Tek Yuvadan Uçuyor, Senanur Galatasaray'da !
İlçemizin kadın basketbolunun geleceği parlak oyuncularından Senanur Karabulut, Büyükkılıçlı Kadın Basketbol Takımı'ndan Galatasaray'a transfer oldu.
İlçemizin kadın basketbolunun geleceği parlak oyuncularından Senanur Karabulut, Büyükkılıçlı Kadın Basketbol Takımı'ndan Galatasaray’a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, yeni sezon için sarı-kırmızılı ekiple anlaşmaya vardı.
Senanur, Büyükkılıçlı takımında sergilediği etkileyici oyun ve liderlik özellikleriyle ön plana çıkarken Galatasaray’ın üst düzey rekabetçi ligindeki hedeflerine katkıda bulunmak üzere sarı-kırmızılı camianın yolunu tuttu. Büyükkılıçlı kadın basketbol takımı bu transfer ile birlikte bir sezonda 5. oyuncusunu büyük takımlara transfer etmiş oldu ve adını sporcu fabrikası olarak duyurmaya başladı.