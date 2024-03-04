BKSTV'de yeni dönem

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın yeni Genel Başkanı Metin Atış oldu.

Bursa’nın kültür sanat gündeminin belirlenmesinde aktif rol üstlenen kurumların başında gelen Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın (BKSTV) 35’inci olağan genel kurulu Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Etkeser, vakfın 1988 yılından bu yana başta Bursa Festivali’nin organizasyonu olmak üzere ulusal ve uluslararası etkinlikler, yarışmalar, sempozyumlar, paneller ve şölenler ile Bursa’nın kültür sanat hayatına yön veren bir sorumluluk üstlendiğini hatırlattı.

Bursa’nın kültür sanat alanında birçok marka kurumun ve halen devam eden birçok etkinliğin BKSTV çatısı altında başlamasının haklı gurunu yaşadıklarını söyleyen Etkeser, “Vakfımız yıllardır Bursa’da önemli bir misyon üstleniyor. Bizde gönüllülük esasına dayalı görev alıyor, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde şehrin kültür ve sanatına değer üretiyoruz. Ben 2 yıldır sürdürdüğüm başkanlığı Metin Atış arkadaşımıza bırakıyorum. Ama yönetim kurulunda yer alarak vakfa katkı sağlamaya devam edeceğim. Bu yıl 62’si gerçekleştirilecek Bursa Festivali, Türkiye’nin en uzun soluklu kültür ve sanat etkinliği olma özelliğini sürdürüyor. 1962 yılından bu yana düzenlenen her yıl onlarca ülkenin halk dansları topluluğuna ev sahipliği yapan Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın da alanında dünyadaki tek etkinliğin de bu yıl 36’sını gerçekleştireceğiz. Yeni dönemde de Bursa’nın kültür ve sanatına imza atmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın’ın divan başkanlığını yaptığı Abdülkerim Baştürk ve Aziz Elbas’tan oluşan divan kurulunda, BKSTV’nin faaliyet raporu ve mali tabloları oy birliği kabul edildi.

Yeni Başkan Metin Atış

Genel kurul sonrasında iki yıldır BKSTV Başkanlığı görevini yürüten Sadi Etkeser görevi Metin Atış’a devretti. Yeni başkan Metin Atış, Etkeser’e hizmetlerinden dolayı ve başkanlığı bırakmasından sonra yönetim kurulunda yer almasından dolayı teşekkür etti. Atış, BKSTV’nin hizmet bayrağını en iyi yerlere taşımak için çalışacaklarını söyledi.

Yeni seçilen yönetim kurulu:

Asil yönetim kurulu: “Metin Atış, Sadİ Etkeser, Elif Özhan, Emre Şankaya, Selim Akbaş, Metin Alp ve Fehim Ferik”

Yedek yönetim kurulu “Ali Ağır, Hakan Hacızade, Mustafa Altın, Olcay Ünlü, Denizhan Sezgin, Nurullah Yıldız ve Hüseyin Buran”

Denetim kurulu asil: “Müjdat Sezer, Zafer Tuna ve Gülten Kapıcıoğlu”

Denetim kurulu yedek: “Gökhan Onur, Fethullah Bingül ve Aziz Elbas