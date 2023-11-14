Blockchain teknolojileri kulüp-taraftar etkileşimine yön verecek

Fan Tokenları ilk kez hayata geçiren Socios.com’un ve Chiliz’in kurucusu ve CEO’su Alex Dreyfus, “Fan Tokenlar, taraftarlara sesini duyurma hakkını veriyor. Dünyanın neresinde olursa olsun, taraftarların takımlarıyla daha da yakınlaşmasına olanak sağlayan bir üyelik veya sadakat programı gibi düşünebiliriz” dedi.

Günümüzde parasal hacmi 55 milyar Euro’yu geçen futbol endüstrisinde sosyal medyanın ve dijital teknolojilerin sayesinde kabuk değiştiren kulüp-taraftar ilişkisinde, artık taraftarlar daha fazla seslerini duyurabiliyor. Dijital dönüşüm sporun her alanında hissedilirken, global spor kulüpleri de dijitalleşmenin ve teknolojinin sunduğu fırsatları gelir modeline dönüştürmek için birbiriyle yarışıyor. Bu yarıştaki en önemli unsurlardan biri olan blockchain ve dijital varlıklar da kulüplerin özellikle ilgilendiği alanların başında geliyor. Fan Tokenlar da bu etkileşimin merkezinde yer alıyor. Dijital çağın kulüp üyeliği de diyebileceğimiz Fan Tokenlar, taraftarları, kulüpleri ile bir araya getiriyor, taraftarlara kulüplerinin bazı kararlarında söz hakkı veriyor, ayrıca kulüplere sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturuyor.

Son dönemlerin en dikkat çeken spor-teknoloji projelerinden biri olan Fan Tokenları ilk kez hayata geçiren Socios.com’un ve Chiliz’in kurucusu ve CEO’su Alex Dreyfus, Binance Blockchain Etkinliği’nde konuştu.

Alex Dreyfus’un açıklamaları şu şekilde:

Spor endüstrisi ile blockchain denildiğinde ilk akla gelen kavramlar olan Fan Tokenlar spor kulüplerine ve taraftarlara ne vaad ediyor? Fan Tokenlar için dijital çağın kulüp üyeliği de diyebilir miyiz?

- Socios.com’u bundan 5 yıl önce kurarken amacımız her nerede olursa olsun taraftarların destekledikleri kulüplerle çok daha yakın olmasını ya da kulüplerin taraftarlarına daha yakın olmasını sağlamaktı. Fan Tokenlar, taraftarlara sesini duyurma hakkını veriyor. Dünyanın neresinde olursa olsun, taraftarların takımlarıyla daha da yakınlaşmasına olanak sağlayan bir üyelik veya sadakat programı gibi düşünebiliriz. Fan Tokenlar ile takımınızın forma tasarımına, stadda çalan müziğe, oyuncuların forma numarasına kadar birçok şeye karar verebilirsiniz. Fan Tokenlar, takımlar için yeni bir gelir kaynağı oluşturuyor. Diğer yandan taraftarlar için de takımlarına yaklaşmak için harika bir fırsat.

Dünya genelinde bu kadar farklı branşta, bu kadar fazla global spor partneri olan tek kurum Chiliz ve Socios.com uygulaması... "Tutkunu ödüllendir" sloganı ile taraftarlara ne vaad ediyorsunuz?

- Evet, sloganımız ‘Tutkunu Ödüllendir’. Taraftarlar aslında bir takım veya bir spor tutkunu değiller, birçok takım ve spora ilgi duyabiliyorlar. Dünya çapında bu kadar fazla partnere sahip olmamızın nedeni, taraftarların tüm bu büyük markalarla ve büyük kulüplerle etkileşime geçmesini sağlamak.

Chiliz Chain, yeni dönemde Fan Tokenlara da farklı işlevler kazandıracak. Fan Tokenları gelecekte nasıl göreceğiz?

- Geçtiğimiz 5 sene boyunca Fan Tokenların kullanım alanı hep Socios.com tarafından geliştirildi. Şimdi ise Chiliz Chain’i başlattık ve dünyadaki (özellikle Türkiye’deki) geliştiriciler, bu yeni ağımız üzerinde favori takımları veya istedikleri herhangi bir takım ile ilgili özellikler ve ürünler geliştirebilecekler.

Chiliz Chain, spor ve eğlence dünyası için birçok blockchain projesine de yeni fırsatlar oluşturacak diyebilir miyiz?

- Chiliz ve Socios’u ilk piyasaya sürdüğümüzde, aslında yalnızca futbol ve spor üzerine çalışıyorduk. Müzik, eğlence ve hatta sporcu sektörü alanında da çalışmalar yaptık ancak çok da başarılı bir süreç olduğu söylenemez. Şimdi ise muhtemelen 2 gelişme olacak. Bunlardan birincisi Chiliz Chain, her geliştiriciye istediği ürünü oluşturma imkanı tanıyacak. Bir diğeri ise, bu hafta SocialFi alanında yepyeni bir ürün tanıtacağız. Bu platformda youtuberlar, içerik üreticileri, influencerlar ve sporcular bireysel olarak paylaşım yapabilecek ve etkileşime girebilecekler.

Blockchaini öğrenmek isteyen veya bu alanda kariyer planı yapmak isteyen gençlere ne tür tavsiyeleriniz var?

- Örneğin önümüzdeki hafta, Türkiye’de ETHGlobal adında, bizim sponsoru olduğumuz bir hackathon gerçekleştirilecek. Yüzlerce Türk geliştirici, Chiliz Chain üzerinde geliştirme yapma ve kod yazma fırsatına sahip olacak. Şirket olarak, üniversitelerden ve dünyanın her yerinden geliştiricinin Chiliz Chain veya herhangi bir ağ üzerinde çalışma yapması ve ürün geliştirmesi için teşvikler sunacağız.

Son olarak sporun geleceğine yön veren teknolojilerden biri de Blockchain teknolojileri olacak diyebilir miyiz?

- Her teknolojik gelişme gibi, spor sektörünün de güçlendirilmesi gereken birçok yanı mevcut. Spor sektörüne baktığınızda, finans veya seyahat alanları gibi teknoloji tarafından bozulmuş bir sektör olmadığını fark edersiniz. Blokzincirinin her şeyi değiştireceğini düşünmüyorum, değiştirmemeli de. Ancak takımlar için yeni bir gelir akışı sağlanmasına ve takımlarıyla etkileşime çok geçmeyen taraftarların çok daha aktif taraftarlara dönüşmesine yardımcı olacak bir teknoloji konumunda.