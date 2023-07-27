BluTV'nin orijinal dizisi Magarsus, Hepsiburada Premium'un iş birliğiyle 10 Ağustos'ta yayında

BluTV’nin orijinal dizisi Magarsus, Hepsiburada Premium’un katkılarıyla 10 Ağustos’ta ilk iki bölümüyle yayında olacak.

Hepsiburada’nın üyelik bazlı sadakat programı Premium, 1. yıl kutlaması için özel bir iş birliğine imza attı. Premium’lulara sunulan hediye BluTV üyeliği çerçevesinde, yılın heyecanla beklenen, başrollerini Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal’ın paylaştığı “Magarsus”, Premium’un katkılarıyla izleyicilerle buluşacak.

Verilen bilgiye göre; 7. Berlin TV Series Festivali’nin “Special Mention” kategorisinde başarılı oyuncu kadrosuyla “Stellar Cast” Ödülü’ne layık görülen Magarsus, Çukurova’nın bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe’de narenciye ticareti yapan Kurak Ailesi’nin hem kendi içlerindeki hem de bölgede hakimiyet kurmaya çalışan dış güçlerle mücadelesini konu ediyor.

Premium kullanıcılarının, hediye BluTV üyeliğiyle Magarsus’u yayına girdiği anda izleme şansı elde edeceği belirtildi.