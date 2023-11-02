BM Habitat temsilcilerinden Başkan Yılmaz'a övgü dolu sözler

Balıkesir’i uluslararası bir üs haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın girişimleriyle “Kentlerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinin Geliştirilmesi Konferansı” Balıkesir’de gerçekleştirildi ve “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Şehirler Ağı Türkiye Ofisi” Balıkesir’de açıldı. BM Habitat Temsilcileri, Başkan Yücel Yılmaz’ın; şehrini nasıl dönüştürebileceğini çok iyi bildiğini, ülkesini ve Balıkesir’i uluslararası camiada çok iyi tanıttığını vurguladı.

Kentlerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinin Geliştirilmesi Konferansı, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Balıkesir’de gerçekleştirildi. Ekvator Kentsel Gelişim Bakanı Gabriela Aguilera, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Birleşmiş Milletler Habitat Bölgelerarası Danışmanı ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Şehirler Ağı Ofisi Koordinatörü Dyfed Aubrey, Latin Amerikalı Belediye Başkanları, sivil toplum temsilcileri gibi ulusal ve uluslararası birçok paydaşın katıldığı konferans kapsamında ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Şehirler Ağı Türkiye Ofisi’nin de açılışı yapıldı.

Evrensel bir yol haritası

Şehirleri daha kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmanın yollarını konuşmak için Balıkesir’de bir araya geldiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının, evrensel bir yol haritası olduğunu ifade etti. SKA’lara ulaşmak için daha hızlı hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Yılmaz, küresel 17 hedefin tamamının yerel yönetimlerle doğrudan ya da dolaylı ilgisi olduğunu, o nedenle belediyelerin bu konuda en kilit aktörlerden biri olduğunu söyledi. Başkan Yılmaz “Bu konuda atacağımız her adımın, alacağımız her sorumluluğun; daha yaşanabilir bir gelecek için öneminin farkındayız. Büyükşehir Belediyesi olarak Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası birçok kurum ve kuruluş ile dayanışma içerisinde çalışıyoruz” dedi.

Ofis, küresel hedeflerin uygulanmasını hızlandıracak

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Şehirler Ağı Türkiye Ofisi’ni Balıkesir’e kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada; şehirlerin önemine dikkat çekecek olan ofis; Türkiye’nin bu alandaki çaba ve başarılarını dünyaya anlatmasına da katkı sağlayacak. Küresel hedeflere ulaşma yolculuğunda şehirlerimize rehberlik edecek ofis, uluslararası proje ve fonlarla iş birliği fırsatları sunması bakımından da çok kıymetli” açıklamasında bulundu.

‘Şehirlerin katılımı önemli’

Ekvador’un; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının uygulanması için taahhüdünü verdiğini, tüm ulusal ve uluslararası politikaları buna göre belirlediğini ifade eden Ekvador Kentsel Gelişim Bakanı Gabriela Aguilera, “Şehirlerin sürece katılımı oldukça önemli. Belediyelerimizde bu amaçlara yönelik aktif projeler geliştiriyor. 17 şehrimizi bu amaçlara ulaşma noktasında pilot şehir olarak belirledik” dedi. Küresel sorunların ancak hep birlikte hareket edilerek çözülebileceğini kaydeden Bakan Aguilera, amaçlarının sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve kentsel gelişimin sürekliliğini sağlamak olduğunu vurguladı “Bunun için herkesin iş birliğine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"Hedeflere son derece uzağız"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ev sahipliği için teşekkür eden BM Habitat Bölgeler Arası Danışmanı Dyfed Aubrey, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının gerçekleştirilmesi için heyecan ve çabaların arttığını söyledi. SKA’ların evrensel bir çağrı olduğunu vurgulayan Dyfed Aubrey, “Bunlar ortak öncelikler ve kolektif bir eylem için fırsat sunuyor. Hedefleri gerçekleştirmekten son derece uzağız. Şehirler bu eylemi ele almalı. Başarmanın tek yolu toplumun tamamının harekete geçmesi ve hep birlikte çalışmamız. Hepimiz doğayla uyum içerisinde yaşayacağımız bir dünya istiyoruz. Bizim, şehirlerdeki gidişatı değiştirmek için sorumluluğumuz var” dedi.

‘Heyecan verici ortaklık’

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Şehirler Ağı Türkiye Ofisi’nin Balıkesir’de açılacak olmasının kendileri için heyecan verici olduğunu söyleyen BM Habitat Bölgeler Arası Danışmanı Dyfed Aubrey, “Sayın Yücel Yılmaz, şehrinin sunduğu fırsatları ve şehri nasıl dönüştürebileceğini görüyor. O yüzden bugün, BM Habitat olarak sizin yanınızdayız. O nedenle Şehirler Ağı’nı Balıkesir’e kazandırmak istiyoruz. Bugün açacağımız bu merkez, küresel hedeflerin gerçekleştirilmesini hızlandıracaktır. Bu heyecan verici ortaklık için sabırsızlanıyoruz. Yücel Yılmaz’a ev sahipliği ve bu konudaki duyarlı duruşu için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Ofisi Balıkesir’e açıldı

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Gerçekleştirilmesinde Latin Amerika ve Türkiye’nin Rolü” konulu oturum gerçekleştirildi. Oturumda Latin Amerikalı Belediye Başkanları, küresel hedeflere ulaşma konusunda kendi bölgelerinde yaşadıkları zorlukları ve fırsatları anlattı.

Gambiya’nın başkenti Banjul’un Belediye Başkanı Rohey Malick Lowe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın dünyanın her yerinde Balıkesir’i ve Türkiye’yi en güzel şekilde anlattığını vurgulayarak tüm dünyanın Balıkesir’i, Türkiye’yi konuştuğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Şehirler Ağı Türkiye Ofisi’nin açılışı yapıldı.

Programa; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; Birleşmiş Milletler Habitat Bölgelerarası Danışmanı ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Şehirler Ağı Ofisi Koordinatörü Dyfed Aubrey, Ekvador Kentsel Gelişim Bakanı Gabriela Aguilera, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Latin Amerika Belediye Başkanları; Antonio Castillo, Fabrian Aldaz, Javier Pincay, Ricardo Perez, Rohey Malick Lowe katıldı.