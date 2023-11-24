BM Kadın Biriminin 'Bahanesi Yok' kampanyasının lansmanı gerçekleşti

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü çerçevesinde oluşturulan 'Bahanesi Yok' kampanyasının lansmanı Atakule'de gerçekleştirdi.

BM Kadın Biriminin 'Bahanesi Yok' kampanyasının lansmanı gerçekleşti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü çerçevesinde oluşturulan “Bahanesi Yok” kampanyasının lansmanı Atakule’de gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen BM Kadın Birimi, cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddete karşı “Bahanesi Yok” kampanyasını hayata geçirdi. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddete karşı oluşturulan “Bahanesi Yok” kampanyasının lansmanına BM Kadın birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut’un katılımıyla gerçekleşti. Lansmanda kadına ve kız çocuklarına karşı herhangi bir şiddetin müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman