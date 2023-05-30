BMX Dünya Kupası heyecanı gün sayıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Sakarya Bike Fest çerçevesinde dünyanın en prestijli supercross yarışı BMX Racing Dünya Kupası 3-4 Haziran tarihlerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde nefes kesecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ev sahipliği yaptığı dev organizasyonlara bir yenisini ekliyor. Bisiklet alanında hayata geçirdiği projeler, bisiklet kullanımının artırılması için sunduğu hizmetler, Dünya Bisiklet Şehri ve Avrupa Spor Şehri unvanları ile ev sahipliği yaptığı dünya yarışları, Sakarya’yı bu alanda bir dünya markası yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin süreci bizzat yönettiği Dünya Bisiklet Birliği’nin (UCI) MTB ve Tour Of yarışları da şehrin uluslararası konumunu farklı bir noktaya taşıdı. Şimdi ise dünyanın en heyecan veren yarış kategorisi ‘supercross’ alanında yapılacak dünya kupası start alacak. BMX Racing World Kup (Dünya Kupası) ismiyle gerçekleştirilecek olan yarışta dünya yıldızı sporcular Ayçiçeği Bisiklet Vadisi tesisi içindeki mavi piste çıkacak. Dünyanın birçok ülkesinden 25 ayrı takım ve 250 sporcu şampiyonluk için pedal çevirecek. 3 ve 4 Haziran tarihlerinde 2 ayrı etap halinde tamamlanacak olan yarışlar, dünyanın dört bir yanından takip edilecek.

Murat Kekilli ve Cengiz Kurtoğlu konseri

Ayrıca yarışların gerçekleştirileceği Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde 3 Haziran saat 20.30’da ünlü şarkıcı Murat Kekilli, 4 Haziran saat 20.30’da ise Türkiye’nin tanıdığı arabesk sanatçısı Cengiz Kurtoğlu konser verecek. Başkan Ekrem Yüce, “Tüm Sakarya’yı, tüm Türkiye’yi ve hatta tüm dünyanı bu heyecanı birlikte yaşamaya ve konserlerde şarkılara hep birlik eşlik etmeye davet ediyorum. Bu festival çok başka!” diyerek tüm sporseverlere çağrı yaptı.