Böbrekleri yüzde 6 çalışan kadının hastalığına hobileri ilaç oldu

Edirne’de, 24 yıldır hastalığı ile mücadele eden ve böbrekleri yüzde 6 çalışan kadın; el sanatları, müzik, resim gibi hobileri sayesinde hiç diyalize girmeden hayata tutunmayı başardı.

24 yıldır kronik böbrek yetmezliği rahatsızlığı ile mücadele eden 60 yaşındaki Fatma Kutlu Ersoy, umudunu hiç kaybetmedi. El sanatları, müzik, resim gibi edindiği çeşitli hobileri ile hayata tutunan Ersoy, böbrek nakli yapılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Hastalığa yakalandığı günden bu yana hiç diyalize girmeden hobileri ile hayata tutunan Fatma Kutlu Ersoy, hem çevredekilerin takdirini topluyor, hem de verdiği yaşam mücadelesi ile örnek oluyor. Uzun yıllardır unutulmaya yüz tutmuş filografi sanatı ile uğraşan ve usta konumuna gelen Ersoy, bir odasında yaptığı tablolarla evini sergi salonuna çevirdi. Objeleri üretirken önce tahta üzerine bir resim çizen Ersoy, ardından bu resmin etrafına çiviler çakıyor. Bu işlem sonrası renkli telleri ile çivilerin arasından işleyerek estetik objeler ortaya çıkarıyor. Belirli örgü teknikleri kullanarak çivi ve renkli tellerle hat yazıları, simetrik desenler, amblemler, Türkiye haritası, saat, çiçek, tablo gibi çeşitli eserler ortaya çıkaran Ersoy, yaptığı eserlerden bazılarını sevdiklerine hediye ediyor, bazılarının ise satışını yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Hastalığını unutmak için hobileriyle uğraşıyor

Tellerin çivilerin arasından geçirilmesiyle yapılan filografi sanatı ile büyük bir tablo oluşturan Ersoy, 4 kilodan fazla çelik çivi ve gümüş tel kullanarak yaptığı tablosunu ustalık eseri olarak adlandırıyor. Bugüne kadar birçok kursa gittiğini ve filografi sanatı öğrendiğini söyleyen Ersoy, hobi olarak başladığı sanatın tutku haline geldiğini ve hastalığını unutmak için hobileriyle vakit geçirdiğini ifade etti. Hastalığı ile mücadele ettiği bu zorlu süreçte hiçbir zaman boş durmadığını ve hep bir şeylerle uğraştığını aktaran Ersoy, müzik başta olmak üzere el işi, bahçe işleri gibi çeşitli hobileri ile ayakta kaldığını söyledi.

Şu anda böbreklerinin yüzde 6 çalıştığını ve yakın zamanda nakil yapılacağını dile getiren Ersoy, hobileri sayesinde 24 senedir hiç diyalize girmeden bu günlere geldiğini vurguladı. Özellikle ev hanımlarına boş durmamaları tavsiyesinde bulunan Ersoy, yatalak hasta olmadığı sürece herkesin bir hobi ile uğraşması gerektiğini dile getirdi.