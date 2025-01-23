Böbreklerinden kalbe kadar uzanan tümörden Türkiye'de kurtuldu

Nefes darlığı ve bacaklarda şişkinlik şikayetleriyle hastaneye başvuran ve böbreklerinden kalbe kadar uzanan tümör olduğu tespit edilen 72 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Toktashın Saitov, İstanbul’da geçirdiği riskli ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Kırgızistan’da yaşayan Toktashın Saitov, bacaklarında meydana gelen şişkinlik ve nefes darlığı nedeniyle İstanbul’da yaşayan ailesinin yanına gelerek, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu. 72 yaşındaki Saitov, burada böbreklerinden başlayıp kalbe kadar uzanan tümör olduğunu öğrendi. Saitov, böbreklerinden kalbinin sağ kulakçığına ve sağ karıncığına kadar yayılan tümör nedeniyle oldukça riskli bir ameliyat geçirdi. Vücudundaki tümörler temizlenen hastaya aynı zamanda bypass da uygulandı. Ameliyatın başarıyla tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan Saitov, birkaç gün içinde taburcu edildi.

Böbrek alınırken, kalpteki tümörler temizlendi

Toktashın Saitov’un ameliyatını gerçekleştiren Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Uğurlucan, “Hastamızda böbrek kanseri vardı. Bize üroloji tarafından yönlendirildi. Hastanın böbreğindeki kanser, vücudunun alt yarısından kanı kalbe taşıyan ana toplardamar vasıtasıyla kalbin sağ kulakçığına, oradan da sağ karıncığına kadar ulaşmıştı. Tümörüm pıhtısı ve kendisi kalbine kadar uzanıyordu. Onun için üroloji doktoru arkadaşlarla birlikte komplike bir ameliyat yapmamız gerekiyordu. Onların tümörlü böbreği çıkartması gerekiyordu. Bizim de bu sırada kalbe kadar uzanmış olan tümörü çıkartmamız gerekiyordu. Birlikte çalışma yaparak hastayı tedavi ettik” dedi.

Hem tümör hem bypass ameliyatı aynı anda yapıldı

Hastaya mayıs ayında stent takılmış olduğunu ve başka damarlarda da darlık bulunduğunu, bu nedenle ameliyat sırasında bypass operasyonu da gerçekleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Uğurlucan, “Tümör böbreği tamamen kaplamıştı, hastanın ameliyattan başka şansı yoktu. Tümörün tamamının çıkarılması ve kalbindeki tümörlerin temizlenmesi gerekiyordu. Aksi takdirde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kısa sürede kaybedecekti. Bu tümörün çıkarılması, tedavi edilmesi, bypasslarının yapılması, hastaya uzun bir ömür kazandırdı” diye konuştu.

Hastanın yaşı itibarıyla büyük bir ameliyat olduğunu, ancak tecrübeli bir ekip olduklarını ifade eden Prof. Dr. Uğurlucan, “İyi bir merkeziz. Böyle ameliyatları burada yapabiliyoruz. Bu hastada da düzgün sonuçlar elde ettik. Bu da bizi mutlu etti. Biz hastamızı ameliyattan sonra yaklaşık 2 gün yoğun bakımda tuttuk. 4-5 gün serviste kaldıktan sonra erken taburcu oldu. Günlük yaşamına yavaş yavaş dönüyor” ifadelerini kullandı.

“Yürüyemez hale gelmiştim”

Toktashın Saitov, ameliyattan önce nefes darlığı çektiğini, yürüyemez hale geldiğini belirterek, doktorlarına teşekkür etti. Şu an sadece dikişlerinden dolayı ağrısı bulunduğunu belirten Saitov, hem ameliyat öncesi hem de sonrası kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.