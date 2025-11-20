Böcek ailesinin hayatını kaybettiği feci olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Servet Böcek'in otelin kapısının kilitli olmasından kaynaklı dışarı çıkamadığı, kapının önünde ambulansın beklediği anlar kameraya yansıdı.

Yusuf Eker
