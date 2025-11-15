Böcek ailesinin kaldığı Fatih'teki otelde 2 turist hastaneye kaldırıldı
İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, Ortaköy'de yedikleri midye ve kokoreç sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayın yaşandığı otelde incelemelerini sürdürüyor.
İstanbul’un Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan aile, Ortaköy’de yedikleri midye sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek dün sabah hayatını kaybetmişti. Fatih’te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Faslı ve İtalyan uyruklu oldukları öğrenilen turistlerin hastanedeki tedavileri devam ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı otelde incelemelerini sürdürüyor.