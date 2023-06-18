Böcek ilacı kullanırken dikkat: Hayvanlar için hayati risk oluşturuyor

Havaların ısınmasının ardından ilaçlama faaliyetlerinde yaşanan artışlar, evcil hayvanlar için hayati risk oluşturuyor.

Uzman Veteriner Hekim Aslıhan Merve Arslan, evlerin yanı sıra tarım alanlarında zararlı organizmaları kontrol altına almak için yapılan yanlış ilaçlamaların hem insan hem de hayvan sağlığına zarar verebileceğini dile getirdi.

Havaların ısınmasının ardından ilaçlama faaliyetlerinde artış yaşandığına değinen Uzman Veteriner Hekim Arslan, bu uygulamalar esnasında ve sonrasında son derece dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Arslan, "İlaçlama faaliyetlerinin artmasıyla kedi, köpek, kuş, inek ve koyun ile keçilerin böcek ilaçlarından etkilenip etkilenmeyeceği merak edilen konuların başında geliyor. Çeşitli tarım ilaçlarında olduğu gibi, böcek ilaçları da maalesef ki kullanım formatları dolayısı ile hem bizler hem de hayvan dostlarımız için ciddi toksik tehdit oluşturabilmektedir. Özellikle havaya kontrolsüzce sıkılıp solunum yolu ile vücuda alınabilecek olanlar, doğru kullanılmadığı takdirde hayati risk tehdidi şekillendiriyor. İlaçlama yaparken nasıl insan ve çevre sağlığını korumaya özen gösteriyorsak patili dostlarımızın da sağlığına da özen göstermeliyiz. İlaçlama işleminin bilinçli bir şekilde yapılması çok önemli. Patili dostlarımızın ilaçlama yapılacak ortamdan bir süre uzaklaştırılması, o alana girmesi engellenmelidir. Bu tip ilaç uygulamalarında evdeki dostlarımızın mama ve su kaplarını mutlaka ilaçlanacak alandan uzaklaştıralım. Ezkaza bulaşma ihtimali oluşan durumlarda mutlaka kapları güzelce temizleyip içindeki mama ve suyu yenileyelim" dedi.

"Kullanım talimatlarına uyalım ki istemeden oluşabilecek sağlık problemlerinin önüne geçebilelim"

Sadece evlerde değil tarım alanlarında da tehlikelerin yaşanabileceğine vurgu yapan Aslıhan Merve Arslan, "Sokaklardaki patili dostlarımızın yanı sıra inekler, arılar, koyun ve keçiler de aynı şekilde beslenme alanlarında bulunabilen çeşitli toksik maddelerden ciddi şekilde zarar görüyorlar. Maalesef bu tip ürünler kullanılarak zaten zor olan yaşamları daha da zorlaştırıyor. Lütfen, bu tip ürünler kullanırken etiket bilgisinde bulunan kullanım talimatlarına uyalım ki istemeden oluşabilecek sağlık problemlerinin önüne geçebilelim. Tarım alanlarındaki ilaçlamalar esnasında özellikle kullanılan ilaçların toprakta kalıntı yapmıyor olmasına dikkat edilmelidir. Kalıntı yapan ilaçlar kullanımında, tarım arazisinde üretilen ürünün, sağlık açısından oluşturabileceği sıkıntılar mutlaka uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir. Çünkü arazide üretilecek ürün sadece insani tüketimle ilgili değildir. Özellikle bölgede yaşayan evcil veya yabani kuşlar, besi hayvanları ve vahşi hayvanlar tarafından da doğrudan sindirime karışacaktır. Bu türlerden kimileri besin zincirinin halkalarını oluşturup doğrudan etkilenirken kimileri de doğal yaşam alanlarının korunurluğu ve sürdürülebilirliği adına kilit roller oynarlar. Lütfen, bu tip ürünlerin kontrolsüzce tüketilmesini ve bilinçsizce kullanılmasının önüne geçerek farkındalığımızı artıralım. Dünya hepimizin" ifadelerini kullandı.