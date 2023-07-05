Bodrum'da 2 bin 199 şişe sahte içki ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otelde yapılan aramada toplam 2 bin 199 şişe sahte içki ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattına gelen bir bildirim üzerine Marmaris Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Bodrum Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri harekete geçti. Alınan ihbar üzerine ekipler, Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ekipleri ve Hazine Maliye Bakanlığı Ekipleri ile de irtibata geçerek müşterek bir operasyon gerçekleştirdi.

İhbar doğrultusunda Bodrum’da bulunan bir otele baskın yapan ekipler otelde fiziki arama başlattı. Yapılan aramalar sonucu otelin depo kısmında kolilerin içerisine istiflenmiş 281 şişe votka, 314 şişe cin ve bin 604 şişe rakı olmak üzere toplam 2 bin 199 şişe alkollü içki bulundu. Ekiplerce kontrole tabi tutulan kolilerin içerisindeki alkollü şişelerin incelenmesi sonucu şişelerin sızıntı yaptığı, şişe bandrollerinin geçersiz olduğu ve kapakların sahte olduğu tespit edildi. Yakalanan alkollü içkilerin değerinin 1 milyon lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.