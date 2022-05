Türkiye’nin yaz tatili deyince akla ilk gelen ilçelerinden olan Bodrum’da her bütçeye uygun yaz tatili seçenekleri mevcut. Yerli ve yabancı turistlerin mayıs ayından eylül ayına kadar yoğun ilgi gösterdiği Bodrum’da renkli, eğlenceli, uygun fiyatlı bira tatil planlamak istiyorsanız sizler için araştırdığımız ucuz tatil nasıl yapılır? Tüyolarımızı dikkatli okumanızı tavsiye ederiz. İşte Bodrum’da uygun fiyatlı tatil önerileri:

Her şey Dahil Otelleri Tercih Edebilirsiniz.

Bodrum’da plajlardaki işletmelerin ne kadar pahalı olabileceği ana haber bültenlerine dahi konu oldu ancak sanılanın aksine uygun fiyatlı tatil yapabileceğiniz her şey dahil oteller de mevcut. Denize sıfır her şey dahil otellerden birini tercih ederek hem otelin plajından hem de restoran hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Her şey dahil otellerde üç öğün alınan yiyecek ve içecekler ücretsiz oluyor. Ayrıca ultra her şey dahil otelleri tercih ederseniz 24 saat boyunca yeme-içme hizmeti ücretsiz olarak devam edecektir.

Erken Rezervasyon Döneminde Rezervasyon Yaptırın.

Sonbahar döneminde başlayan erken rezervasyon dönemi mayıs ayının son haftasına kadar devam ediyor. Erken rezervasyonun ilk döneminde indirim oranı yüksekken son dönemlerinde indirim miktarı düşmektedir. Bodrum otelleri için rezervasyon yaptıracağınız zaman erken rezervasyonun ilk dönemlerini tercih edin.

Arkadaş Gruplarınız ile Seyahat Edin.

Arkadaşlarla tatil yapmak eğlenceli olduğu kadar ekonomiktir. Özellikle aynı odayı paylaşacaksanız ve tatile özel araçla gidecekseniz arkadaşlarınızla tatil yapmak oldukça ekonomik olacaktır. Özel araçla Bodrum’a giderken bazı aplikasyonlardan yanınıza Bodrum’a seyahat edecek insanları da bulup yakıt masraflarını paylaşabilirsiniz.

Okulların Açık Olduğu Dönemleri Tercih Edin.

Okullar açıkken otel fiyatları da daha indirimli oluyor. Okulların açık olduğu mayıs ayının son haftası ve haziran ayının okulların açık olduğu zaman diliminin tamamını kapsayan herhangi bir tarihte otel rezervasyonu yaptırarak uygun fiyatlı konaklamanın keyfini çıkarabilirsiniz. Bodrum Eylül 15’ten sonra biraz soğumaya başlasa da şansınız varsa değerlendirebilirsiniz.

Uçak Bileti Alacağınız Tarihlere Dikkat Edin.

Uçak biletini ne çok erken almalı ne de çok geç almalısınız. İkisi için de fiyatların yüksek olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Tatile çıkmadan en fazla 2 ay önce uçak biletinizi almanızı tavsiye ederiz. Bununla beraber hafta sonu ve resmi tatil dönemlerinde uçak bileti almak pahalı olacaktır.