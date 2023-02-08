Bodrum'dan deprem bölgesine 52 araç sevk edildi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki şiddetli depremin hemen sonrasında deprem bölgesine yapılabilecek destekler konusunda Muğla’nın Bodrum ilçesinde çalışmalar başlatıldı.

10 ili etkileyen ve bölgede yıkıcı bir etkiye neden olan afet dolayısıyla çok sayıda can kaybı ve yaralının yanı sıra büyük hasar oluşurken AFAD ve Kızılay Başkanlığı tarafından bildirilen ihtiyaç malzemelerinin toplanması için Kaymakamlık koordinasyonuyla Konacık Mahallesi’ndeki Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde yardım toplama merkezi oluşturuldu.

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi koordinasyonunda yürütülen yardım organizasyonu ile toplanan malzemeler kayıt altına alınarak tasnif edildikten sonra Muğla AFAD İl Başkanlığı vasıtasıyla afet bölgesine ulaştırılıyor.

Duyurulan ihtiyaç malzemelerinin temin edilmesi büyük bir dayanışma sergileyen Bodrum halkı, yardımda bulunabilmek için toplama noktalarına akın ediyor. Kaymakamlık ve Belediye yetkilileri, sivil toplum örgütleri ve gönüllülerin iş birliği içinde yürüttükleri çalışmalarda şu ana kadar yardım malzemeleri ile yüklü büyük kısmı tır 52 araç bölgeye sevk edildi.

Deprem bölgesinde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, depremzedeler ile yakından ilgilenerek acil ihtiyaçların temini konusunda hem bölgede bulunan Bodrum Belediyesi personelleriyle hem de ilçe koordinasyon ekibiyle iletişimini sürdürüyor.

Öte yanda, Başkan Aras, şuana kadar ellerinden gelen her türlü desteği esirgemeyen yardımsever Bodrum halkına teşekkür etti.

Yardım toplama ve koordinasyon merkezinden yapılan duyuruya göre, bugün itibariyle deprem bölgesinde öncelikli ihtiyaç malzemelerinden “Kuru bakliyat, pirinç, un, yağ, şeker, makarna, salça, çay, su, çocuk bezi, ıslak mendil, biberon dezenfektan jel, sıvı sabun”un stoklarda tükendiği bildirildi.

Genel ihtiyaç listesi

Yapılan açıklamaya göre genel ihtiyaç listesinde “soğuk iklim çadırı, battaniye, bebek bezi, bebek maması, kadın hijyen paketi, bebek ana kucağı, yağmurluk, hasta yatağı, hasta bezi, engelli sandalyesi, kuru gıda malzemeleri, salça, su, yağ, kafa lambası, fener, kafa lambası ve fener için pil, powerbank, ıslak mendil, tuvalet kâğıdı, kolonya, katalitik soba ve kullanılmamış kıyafet (kaban, bere, eldiven, kazak, bot, polar, kışlık çorap, iç çamaşırı ve kışlık kıyafetler)” yer alıyor.

Vatandaşlar, soru, talep ve görüşleri için 444 00 48’den Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezine ulaşabilir.