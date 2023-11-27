Bodrum'dan İstanbul'a gelen özel uçak, Atatürk Havalimanı'nda pistten çıktı

Bodrum'dan İstanbul'a gelen Cessna tipi özel uçak Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı

Bodrum'dan İstanbul'a gelen özel uçak, Atatürk Havalimanı'nda pistten çıktı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bodrum’dan İstanbul’a gelen Cessna tipi özel uçak Atatürk Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıktı

Mavi Gök Havacılık’a ait TC-ART kuyruk tescilli Cessna tipi özel uçak, Atatürk Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıkarak yeşil alana saplandı. Uçakta yolcu bulunmazken uçağın iki pilotu kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası uçakta maddi hasar oluştu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ekipleri, uçağı saplandığı yerden kurtararak pisti hava ulaşımına açtı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman