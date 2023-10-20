Bodrum FK - Bandırmaspor maçının hakemleri belli oldu
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak Bodrum FK-Bandırmaspor maçını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında oynanacak Bodrum FK-Bandırmaspor maçını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında oynanacak Bodrum FK - Bandırmaspor karşılaşmasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Bodrum İlçe Stadı’nda 22 Ekim Pazar günü yapılacak müsabakada hakem Mehmet Türkmen görev alacak. Türkmen’in yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Buğra Can Semercioğlu üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fevzi Erdem Akbaş olacak.
TFF 1. Lig’in ilk 8 haftasında 16 puan toplayan Bandırmaspor, ikinci sırada yer alıyor. Bodrum FK ise 14 puanla ligin dördüncü basamağında bulunuyor.