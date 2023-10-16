Bodrum, uluslararası tiyatro festivaline ev sahipliği yapacak

Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali, 3-16 Kasım tarihleri arasında "Başka bir Bodrum Mümkün" mottosuyla seyirciyle buluşacak.

"Başka bir Bodrum mümkün" mottosuyla bu yıl ilk kez seyirciyle buluşacak olan 1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali, 3-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 6’sı yurt dışından 23 farklı prodüksiyonla ve 7 farklı mekanda düzenlenecek festivalin biletleri Biletinial üzerinden satışa çıktı.

Festival boyunca Türkiye’den yerli yapımlar dışında Almanya, Belçika, Şili, Yunanistan ve Fransa’dan ortak üretimler izleyicilerle buluşacak. Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın eş sanat yönetmenliğini üstlendiği 1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali, çağdaş danstan performatif sunuma, dans tiyatrosundan konserlere ve müzikli edebiyat okumalarına uzanan dopdolu ve rengarenk bir içerik sunacak.

Festivalin açılışı İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yapımı, Güngör Dilmen’in yazdığı, Yücel Erten’in sahnelediği "Deli Dumrul" ile 3 Kasım’da Bodrum Kalesi’nde yapılacak.

Festival, 16 Kasım’a kadar Inspera Sahne, Inspera Mini Sahne, Inspera Açık Sahne, Bodrum Kalesi, STS Bodrum, Heredot ve Nurol Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.