Bodrumda çıkan yangın apartmanı sardı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir apartmanın bodrum kısmındaki otoparkında çıkan yangın, tüm apartman sakinlerini etkiledi.

Olay, gece saatlerinde Muradiye Mahallesi Mandıra Caddesi üzerinde Cumhuriyet İlkokulu karşısında 4 katlı 24 daireli bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanın bodrum katında park halinde bulunan bir otomobilde henüz sebebi tespit edilemeyen şekilde başlayan yangın, tüm apartmanı etkiledi. Bodrumdan çıkan dumanlar binayı sardı. Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Evlerinde mahsur kalan çocuk ve yaşlıları itfaiye merdiveniyle kurtaran ekipler, diğer yandan da bodrum katında yanan hafif ticari aracı söndürdü. Emniyet ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, TREDAŞ ve GAZDAŞ ekipleri ise enerjiyi kesti.

Dumandan etkilenenler ambulans içerisinde tedavi altına alındı. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada oturanlar ise tahliye edildi. Mahalle sakinleri ise yaşananları korkulu gözlerle izledi.