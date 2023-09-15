Boğaz'da Barbie fırtınası

Bu yaz vizyona giren filminin ardından tüm dünyada büyük küçük herkesin adeta yeni favorisi olan ’Barbie’ İstanbul Boğazı’nda fırtına gibi esti. Fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat tarafından düzenlenen ’Barbie Gecesi’ Kuruçeşme Oligark İstanbul’da muhteşem bir parti ile gerçekleşti.

Geceye katılan kadın ve erkekler Barbie ve Ken bebekler gibi pembe ve beyaz kostümler giydi. Oligark by Mustafa tarafından hazırlanan özel dekorlarla pembe ve beyaz renklere bürünen Oligark İstanbul adeta bir ’Barbie Club’ haline geldi. Gecenin mankenleri ve davetliler mekandaki özel olarak hazırlanmış dev Barbie oyuncak kutuları içinde poz verdi.

Barbie defilesi modacı Cafer Andıç’tan

Oligark İstanbul’da büyük ilgi gören ve çok sayıda davetlinin katıldığı gecede uluslararası modacı ve tasarımcı Cafer Andıç’ın geceye özel hazırladığı Barbie Koleksiyonu’nda yer alan kıyafetleri podyumda 35 kadın manken tarafından sunuldu. Demet Şener ve Özge Ulusoy’un Barbie kıyafetleri ile podyuma baş manken olarak çıktıkları gecede aralarında Cansu Taşkın’ın ve Tuğçe Aral’ın da bulunduğu ünlü mankenler kıyafetleri, makyaj ve saçları ile göz doldurdu.

Yapay zeka ile Barbie sunucu oldu

Fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat bir ilke imza atarak gecenin sunuculuğunu Barbie bebeğe yaptırdı. Animasyon filmde yapay zeka sayesinde Barbie bebek geceye katılanlara sunuculuk yaparken, böylece bir ilke de imza atmış oldu.

Erkek bebek ’Ken’ kıyafetleri ise tasarımcı Şeyhmus Can tarafından hazırlandı. Gecenin ikinci defilesi, tasarımcı Şeyhmus Can’ın markası FC Plus adıyla hazırlanan ’Ken’ kıyafetleri oldu. Barbie’nin arkadaşı Ken’in kıyafetlerinden oluşan modeller de oldukça ilgi ile izlendi. Erkek mankenler ’Ken’ bebeğin kıyafetleri ile dev oyuncak kutusu içinden podyuma çıktı.

Gecenin sonunda mankenlerin de katıldığı partide havai fişek gösterisi, dans şovlar geceye renk kattı.