Boğaz'daki akıntıya meydan okuyor

Genç yüzücü Ramazan Türkanoğlu İstanbul Boğazı’nda ters akıntıya karşı yüzerek ölüme adeta meydan okuyor. Güçlü akıntıya karşı yüzen Türkanoğlu, soğuk havaya da aldırmadan antrenman yapıyor. Genç yüzücü, yüzme bilseler bile kimseye Boğaz’da yüzmeyi önermiyor.

Ramazan Türkanoğlu yıllardır yüzücülük yapıyor. Ters akıntı sporunun yüzme dalının bir diğer kolu olduğunu aktaran Türkanoğlu, teknelerin bile gitmekte zorlandığı İstanbul Boğazı’nda yüzerek sağlığını da koruyor. Yalnızca İstanbul Boğazı’yla sınır tanımayan Türkanoğlu, akıntısı yoğun olan nehir ve çaylarda da antrenman yapıyor. Genç yüzücü, ters akıntıya karşı İstanbul Boğazı’nda yüzmeyi kimseye önermiyor. Türkanoğlu, yaptığı sporla çevresindekilerin de ilgi odağı haline geliyor.

‘’Biz hastalanmıyoruz’’

Yıllardır bu sporu yaparak vücuttaki bağışıklık sisteminin kuvvetlendiğini belirten Ramazan Türkanoğlu, uzun süredir hastalanmadığını dile getirdi.

Türkanoğlu, ‘’Açık su yüzücüsüyüm. Antrenmanlarımı akıntı burnunda yapıyorum. Yazın ortalama 2 saat yüzüyorum, kışın da vücudumun dayanabildiği kadar yüzmeye çalışıyorum. Bu sporu aynı zamanda sağlık için yapıyorum, sağlığa çok büyük faydası var. Herkese tavsiye etmiyoruz çünkü boğazın en tehlikeli yerlerinden biri. Gemi ve tekne geçişleri oluyor. Bunun gibi sıkıntılar yaşıyoruz ama tüm noktaları iyi bildiğimiz için dikkat ediyoruz. Bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadık. Bu aslında yüzme sporunun ayrı bir dalı ama tabi ki Türkiye’de her yerde yapılamadığı için İstanbul’da akıntının en yoğun olduğu yerlerde yapılabiliyor. Suyla hep iç içe olduğum için herhangi bir korku hissetmiyorum. Murat ve Fırat nehirlerinde, Munzur çayında bu antrenmanı yapmışlığım oldu. Ters akıntının birçok faydasını gördüm. Mesela biz hastalanmıyoruz. Nezle, grip gibi hastalıkları vücutta hissetmiyoruz. Antrenmandan sonra tansiyonumuz yükseliyor, baş dönmesi yaşayabiliyoruz. Çünkü ağır ve zor bir spor ama eğlenceli. Sevdiğimiz için de akıntı burnun da bu sporu yapıyoruz’’ dedi.

‘’Biz kat kat giyinip gezerken o, çıplak bir şekilde denize atlıyor’’

Sahilde gezen Alev Öztaş, ‘’Ben boğaz hattında yıllardır yürüyorum ve bu genci yaz-kış, kar-buz demeden her zaman buralarda denize girerken görüp arkadaş olmuşluğumuz var. Hiçbir koşul onu etkilemiyor ve gördüğünüz gibi sapasağlam, taş gibi. Çok imreniyorum, İnşallah hedefim onun gibi olmak. Biz kat kat giyinip gezerken o, çıplak bir şekilde denize atlıyor’’ diye konuştu.