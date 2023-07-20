Boğaz'ın maviliğine açılan 'Beykoz Su Sporları Festivali' başlıyor

Boğaz’ın en mavi ve en uzun sahiline sahip ilçelerinden Beykoz’da kürekten kanoya, yağlı direkten yüzmeye halka açık ödüllü yarışmalar, eğlence ve konserlerin yer aldığı “Beykoz Su Sporları Festivali” (29-30 Temmuz) başlıyor.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin su sporları geleneğini yeniden canlandırmak ve sahilin güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla bu yıl 4.’sü düzenlenen festival bir birinden renkli yarışma ve eğlencelerle ziyaretçilere nostaljik anlar yaşatacak.

Kolpa açılışta sahnede

Boğaziçi’ni ve sıcak yaz günlerini serinletecek festivalin açılışı 28 Temmuz Cuma akşamı rock müziğin gözdesi Kolpa Grubu’nun konseriyle yapılacak.

Beykoz sahilinde hayranlarıyla buluşacak grup bir birinden hareketli ve güzel şarkılarıyla festivale coşku katacak.

Renkli kürek ve kano yarışları

Beykoz Su Sporları Merkezi’nde 29 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek festivalin birinci günkü etkinlikleri profesyonel sporcuların katılacağı kürek yarışı ve öğleden sonra halka açık kano yarışına ev sahipliği yapacak.

Nostaljik Yağlı Direk Yarışı’yla heyecanlı anların yaşanacağı festival akşamında pop müzik sanatçısı Damla Yıldız ve DJ Erdem Kınay sahne alacak.

Açık deniz yüzme yarışı

Beykoz Su Sporları Festivali, 30 Temmuz Pazar günü ise 1500 m Açık Deniz Yarışı ve 100 m Süper Sprint Yarışı’na sahne olacak. Açık Deniz Yarışı için, Su Sporları Merkezi’nden sabahın erken saatlerinde serin sulara atlayacak yarışmacılar, Gümüşsuyu Restoran açıklarından dönerek parkuru tamamlayacak. Sprint Yarışı çerçevesinde ilk olarak eleme yarışları düzenlenecek ve 20 sporcu bu kategoride mücadeleye hak kazanacak.

Ödüller sahiplerini bekliyor

Beykoz Belediyesi her 2 yarışta genel klasman birincilerine 5 bin TL, ikincilere 3 bin TL ve üçüncülere 2 bin TL ödül verecek. Yaş kategorilerinde birinciler 3 bin TL, ikinciler 2 bin TL ve üçüncüler biner TL ödülün sahibi olacak. Yağlı Direk, kano ve kürek yarışında dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Festival boyunca yarış aralarında, Jet Taksi, Babana, Ringo Turları ve Jet Taksi Nabız Yarışması yapılacak.