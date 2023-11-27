Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 4 asker taburcu oldu

Çanakkale’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, dün Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düşmesi yaralanan 4 asker taburcu oldu.

Çanakkale’de dün gün boyu sağanak yağışın ve fırtınanın etkili olduğu kentte gecede devam eden yağışla birlikte Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığında Nara Burnu’na yıldırım düştü. O sırada 4 asker yaralandı. Askerlerden 2’si Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne, 2’si ise ÇOMÜ Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ Hastanesinde tedavi gören 4 asker taburcu olurken, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.