Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 4 asker taburcu oldu

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, dün Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düşmesi yaralanan 4 asker taburcu oldu.

Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 4 asker taburcu oldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, dün Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düşmesi yaralanan 4 asker taburcu oldu.

Çanakkale’de dün gün boyu sağanak yağışın ve fırtınanın etkili olduğu kentte gecede devam eden yağışla birlikte Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığında Nara Burnu’na yıldırım düştü. O sırada 4 asker yaralandı. Askerlerden 2’si Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne, 2’si ise ÇOMÜ Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ Hastanesinde tedavi gören 4 asker taburcu olurken, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.