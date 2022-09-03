Boğaza demir atan kargo gemisi kurtarıldı, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kandilli'de makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı.

Boğaza demir atan kargo gemisi kurtarıldı, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
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İstanbul’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Kandilli’de makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı.

İstanbul’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Kandilli’de saat 03.00 sırlarında makine arızası nedeniyle BRIZA isimli 107 m boyundaki kargo gemisi demir attı. Demir atan gemi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörleri ile KEGM-5 botu olay yerine yönlendirilirken kaza nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı. Olay yerine gelen KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörleri ile KEGM-5 botu tarafından demir attığı noktadan kurtarıldı. Çalışmalar sonucunda kurtarılan gemi, römorkörler eşliğinde çekilirken kaza nedeniyle ulaşıma kapanan gemi trafiği, geminin kurtarılmasının ardından ulaşıma tekrardan açıldı.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Boğaza demir atan kargo gemisi kurtarıldı, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
Boğaza demir atan kargo gemisi kurtarıldı, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı