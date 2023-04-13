Boğazı kesik halde bulunan genç hemşirenin otopsi işlemleri sürüyor

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde boğazı kesik halde ölü bulunan 27 yaşındaki hemşirenin otopsi işlemleri devam ediyor. Siirtli olduğu öğrenilen hemşirenin yakınlarının cenazeyi almak için Sakarya’ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

Dün gece saatlerinde Korucuk Mahallesi 1714 Ada’da meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşireden bir süredir haber alamayan iş arkadaşları evine gitti. Kapının açılmaması sonrasında ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, Naz’ı yerde kanlar içinde buldu. Ekipler, yaptıkları ilk incelmede hemşirenin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemeler neticesinde hayatını kaybeden hemşirenin elinde kesici alet olduğunu belirleyen ekipler, konuya ilişkin inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Yakınları Sakarya’ya doğru yola çıktı

Boğazı kesik halde ölü bulunan ve Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde görevli olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşirenin hastanede otopsi işlemleri devam ederken, yakınlarının cenazeyi teslim almak için Sakarya’ya doğru yola çıktığı öğrenildi.