Boğluca çevresinde kentsel dönüşümün önü açıldı

Silivri Belediye Meclisinin ocak ayı toplantısının 2. oturumu gerçekleştirildi. Toplantının 6. gündem maddesinde “Silivri Merkez Boğluca Deresi taşkın alanı ve yakın çevresi 1/1000 ölçekli revizyon imar planına askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.” vardı. Silivri Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Celalettin Yazıcı’nın okuduğu komisyon görüşünde “UİP-34910688" Plan İşlem Numaralı 20.09.2022 onaylı “Silivri Merkez Boğluca Deresi Taşkın Alanı ve Yakın Çevresi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ilan ve askı süresi içerisinde yapılan ve 38 başlık altında toplanan 116 adet itirazdan; ‘06’ numaralı Yeni Mahalle 640 ada 1 parselin itirazları kabul edilerek, itiraza konu parselin içerisindeki ‘Park Alanı’ ile ‘10 metrelik Yol Alanı’nın iptal edilmek suretiyle bu alanların, ‘Konut Alanı’na dahil edilmesi, ‘19’ ve ‘38-c’ numaralı Yeni Mahalle 1613 ada 1 parselin itirazları kabul edilerek, itiraza konu 1613 ada 1 parselin tamamı ve 6159 ada 5 parselin bir kısmı ile tescil harici alanın bir kısmında planlanan ‘Belediye Hizmet Alanı’ fonksiyonunun iptal edilerek bu alanın, parsel sınırları gözetilmek suretiyle ayrı ayrı ‘İdari Hizmet Alanı’ olarak planlanması ve buna uygun olarak da yol hattının düzeltilmesi, ‘20’ ve ‘38-e’ numaralı Yeni Mahalle 1663 ada 2 parsel için yapılan talebin kısmen kabulü sonucu, Yeni Mahalle, 1662 ada 2 parselin ‘Sağlık Tesisi Alanı’ ile ‘Sosyal Tesis Alanı’ fonksiyonlarının, alan büyüklüklerinin korunarak yerinin değiştirilmesi, ‘22’ numaralı Yeni Mahalle, eski 1164 ada 1 parsel, yeni 5660 ada 1 parselin itirazları kabul edilerek, söz konusu parselin bir kısmından geçen 15 metre en kesitli araç yolunun, itiraza konu parselin sınırından itibaren güney doğu istikametine kaydırılmasına, buna bağlı olarak diğer parsel ve yapı adlarında da yer alan ‘konut, yol, otopark ve park’ alanlarının, kaydırılan yol istikametine göre imar planında düzeltilmesi, Diğer itirazların ise, uygun bulunmayarak reddedilmesinin ve kabul edilen itirazlara göre belirtilen hususların, ‘Silivri Merkez Boğluca Deresi Taşkın Alanı ve Yakın Çevresi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda yeniden düzenlenmesinin, uygun olacağına Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.