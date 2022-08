Boğluca gezi ve dinlenme alanı projesinin 2 etabı açıldı

TAKİP ET

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın vaatleri arasındaki Boğluca Gezi ve Dinlenme Alanı Projesinin sahil kesimi geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı. Proje kapsamındaki Kısa Köprü restorasyonu, amfitiyatro, dinlenme alanları, Köy Pazarı, cephe renklendirme çalışmaları ve cadde iyileştirme faaliyetleri hayata geçirilmişti. Boğluca’nın sahil kesimi cazibe merkezi haline dönüşürken, E-5’in kuzey bölgesindeki çalışmalar da hızlıca ilerliyor.

4 etaptan oluşan ve Devlet Hastanesi yanından başlayan 1. ve 2. etaptaki çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Silivri Belediyesi iş birliği ile tamamlandı. Hizmete açılan sosyal alanlar için açılış töreni düzenlendi. Programa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, siyasi parti temsilcileri, İBB bürokratları ve vatandaşlar katıldı. 25.540 m²’lik alanda yapımı tamamlanan projenin 1. ve 2. etabı, toplamda 4 milyon 250.000 TL’ye mâl edildi. İlk iki etaptaki çalışmaların İBB tarafından tamamlandığı projenin 3. ve 4. etabı ise Silivri Belediyesi tarafından hayata geçirilirken, D-100 karayoluna bağlanacak olan Boğluca Gezi ve Dinlenme Alanı Projesi ile ilçeye 325.000 m² sosyal alan kazandırılmış olacak.

ALPAY: “İBB VE SİLİVRİ BELEDİYESİ ÖZVERİLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTI”

Törenin açılış konuşmasını yaparak proje hakkında bilgiler veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, “İBB ve Silivri Belediyesinin özverili çalışmalarıyla bu projeyi vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. Projenin 1. ve 2. etabı İBB tarafından tamamlandı. 3. ve 4. etapları ise Silivri Belediyesi tarafından yapılacak. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen mesai arkadaşlarıma, Silivri Belediyesi çalışanlarına ve yüklenici firmalara teşekkür ediyorum.” dedi.

YILMAZ: “KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNÜ AÇTIK”

Açılış töreninde bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Biz maalesef yoğun yağışlar neticesinde can kayıplarının yaşandığı taşkınların meydana geldiği bir ilçeyiz. Bu bağlamda Boğluca Deresi’nin ıslahını 10 yıl gibi meşakkatli bir sürecin sonunda gerçekleştiren merhum Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’a ve o dönem Silivri Belediye Başkanı olan Hüseyin Turan’a teşekkür ediyorum. Sonrasında 2009 yılında yaşanan sel felaketi neticesinde buranın ‘Yapı Yasaklı Alan’ olarak ilan edilmesi kentsel dönüşümün önünü tıkayan bir problemi doğurdu. Bu problemi 1,5 yıl süren zorlu bir sürecin ardından çözüme kavuşturarak kentsel dönüşümün önünü açmış olduk. Bu nedenle Silivri Belediye meclis üyelerime, İBB meclis üyelerime, Başkan Ekrem İmamoğlu ve ekibine, komisyon üyelerine şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: “AMACIMIZ SİLİVRİ’YE HİZMET ETMEK, HİZMETKÂR OLMAK”

Konuşmasında hizmet vurgusu yapan Başkan Yılmaz, “Bildiğiniz gibi içerisinden nehir akan, kanal geçen şehirlerin cazibe merkezleri bu alanların etrafı oluyor. Silivri Belediyesi olarak buradan hareketle yola çıkıp ‘Boğluca Gezi ve Dinlenme Alanları’ diye bir proje üzerine çalıştık. Proje için ağaç, bitki ve kent mobilyaları konusunda destek almak üzere İBB Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin ile bir görüşme yaptık. Kendileri Başkan İmamoğlu’nun ‘Yaşam Vadileri Projesi’ kapsamında buranın yapımını üstlenmek istediklerini bize iletti. Biz de bundan memnuniyet duyacağımızı ifade ettik. Yine aynı şeyi Müjdat Gürsu Stadı’nda da yaşadık. Ekrem Bey’e Silivri Stadı’nın yenilenmesi için İBB’nin bize tahsis etmesi durumunda bunu Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yapacağını ifade ettiğimde, ‘Bakanımız müsaade ederse bu stadı biz yapalım ve Silivri’ye hediye edelim’ dedi. Bakan Bey’e konuyu arz ettiğimde kendisi, ‘Sporun siyaseti olmaz, buyursunlar yapsınlar’ dedi. Müjdat Gürsu Stadı; kuzey tribünü, tüm tribünlerin üstünün kapatılması, akabinde fitness alanları ve halı sahalarla çok güzel bir spor kompleksi haline geldi. Merhum milli futbolcumuz Müjdat Gürsu’nun adına yakışan bir spor tesisi oldu. Ben bu kompleksin yapımı için İBB Başkanı İmamoğlu’na bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz biliyoruz ki belediye başkanlığı gibi yerel hizmet makamları siyasetin karıştırılmaması, siyasi mülahazalardan uzak durulması gereken makamlardır. Bu pencereden bakarak İBB ile kreş ve engelsiz yaşam merkezi gibi birçok projede iş birliği yaptık. İş birliği yapmaya da devam edeceğiz. Bizim amacımız Silivri’ye hizmet etmek, hizmetkâr olmak. Bu nedenle siyasi mülahazaları ve tartışmaları bir kenara bırakarak yönümüzü hizmet etmeye çeviriyoruz.” dedi.

YILMAZ: “YEŞİLE VE DOĞAYA YAPILAN YATIRIMLARIN YANINDAYIZ”

İlçede yeşili ve doğayı korumaya yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak yeşile, doğaya, ağaca yapılan bütün yatırımların her zaman yanında olduk. Görev yaptığımız 3,5 yıllık zaman dilimi içerisinde her biri 5’er bin m²’den büyük olan 30 millet bahçesini Silivri’ye kazandırdık. 25 adet açık basket sahası inşa ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da buradan teşekkür etmek istiyorum. Bence en önemli projelerinden bir tanesi kentlerin merkezine, kalbine millet bahçeleri yaparak vatandaşlarımızın kullanımına açmasıdır. Silivri’ye de 40.000 m² alanda hayata geçireceğimiz Millet Bahçesi’nin temelini geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un katılımıyla attık. İnşallah mart ayında Silivri Millet Bahçesi’nin yapımını tamamlayacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Silivrililer bilir; Kalepark’ın devamında İstanbul Üniversitesine ait olan 40.000 m² çam korusu alanı var. Oraya da ikinci bir millet bahçesi yapmak adına start verildi. Buraya kazandırılacak millet bahçesinin de Silivri’ye çok yakışacağını düşünüyorum. Mimar Sinan’ın yaptığı en büyük eserlerden biri olan 32 Gözlü Köprü’nün altında yer alan 37.000 m² alanda bir Arkeopark yapmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Silivri’ye 10.000 ağaç diktik. Bu yıl bu sayının üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Buradan Başkan İmamoğlu’na bir teklifim olacak; İstanbul’un 39 ilçesine ağaç konusunda ayni yardım desteği yapmanızı istiyorum. Her kente 2.000 tane yapmış olsanız 80.000 ağaç toprakla buluşmuş olur.” diye konuştu.

İMAMOĞLU: “VOLKAN BAŞKAN’A VE SİLİVRİ BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR EDERİM”

Törenin kapanış konuşmasını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün bu açılışta sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Bizim için yeşil bir kent demek huzur demek. Burada Volkan Başkan ile yaptığımız iş birliği Silivri’ye yeşil alan kazandırıyor. Bu iş birliği olmasaydı ne olurdu? Belki de çalışmalar eksik kalırdı, aksilik yaşanırdı ya da yapılamazdı. Böyle durumlar olmadı ve bu projeyi beraber başardık. Ben hem Volkan Bey’e hem de Silivri Belediyesine teşekkür ederim. Silivri Belediyesi ve İBB iş birliğinden güzel bir netice çıkması beni çok mutlu ediyor.” dedi.