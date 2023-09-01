Boğulma tehlikesi geçiren kadın polise mukavemetten gözaltına alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kadın, polis ekiplerine mukavemet gösterince gözaltına alındı.

Boğulma tehlikesi geçiren kadın polise mukavemetten gözaltına alındı
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kadın, polis ekiplerine mukavemet gösterince gözaltına alındı.

Olay, Bayramoğlu Mahallesi Yelken Caddesi’nde bulunan Halk Plajı’nda meydana geldi. İddiaya göre, denize giren bir kadının boğulduğunu gören vatandaşlar plaj görevlilerine haber verdi. Harekete geçen ekipler denize girerek, kadını kıyıya çıkarttı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekiplerine zorluk çıkartan kadın ardından hakaretlerde bulundu. Polisin tüm uyarılarına rağmen plajı terk etmeyen ve ekiplere mukavemet gösteren kadın gözaltına alındı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Hastanedeki işlemlerinin ardından kadın, karakola götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.