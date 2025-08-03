Boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı: O anlar kamerada

Bursa'da serinlemek için denize giren bir kişi, boğulmak üzereyken çevredekilerin dikkati sayesinde fark edildi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle son anda kurtarılan vatandaşın panik dolu anları, kameraya anbean yansıdı.

Boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı: O anlar kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa’da serinlemek için denize giren bir kişi, boğulmak üzereyken çevredekilerin dikkati sayesinde fark edildi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle son anda kurtarılan vatandaşın panik dolu anları, kameraya anbean yansıdı.

Olay, Bursa’nın Mudanya ilçesinde Kapanca Limanı mevkisinde meydana geldi. Denizde çırpınan Abdülkadir A.’yı gören vatandaşlar, durumu hemen ekiplere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen cankurtaran ve jandarma ekipleri, profesyonel bir müdahaleyle şahsı sudan çıkararak kurtardı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Abdülkadir A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Korku dolu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındı.