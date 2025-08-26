Boğulmak üzereyken vapurdaki yolcular fark etti, kurtarıldı

Eminönü açıklarında denizde boğulmak üzere olan bir kişi, vapurdaki vatandaşlar tarafından fark edildi. Can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Olay, akşam saatlerinde Eminönü açıklarında meydana geldi. Eminönü-Beşiktaş arası sefer yapan vapurdaki vatandaşlar, denizde çırpınan bir kişiyi fark etti. Vapurdaki yolcular tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

