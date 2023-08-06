Kocaeli’nin Darıca ilçesinde serinlemek için denize giren kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, Bayramoğlu Mahallesi’ndeki halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren S.A., bir süre sonra gözden kayboldu. Boğulma tehlikesi geçiren S.A., çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.A., ambulansa alınarak Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.