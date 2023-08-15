Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: '2024 Paris Olimpiyatları'na kilitlenmiş durumdayız'

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyleyerek, “Federasyon heyetimiz ve yanımda bulunan arkadaşlarımızla hepimiz 2024 Paris Olimpiyatları’na kilitlenmiş durumdayız” dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç, federasyon yönetim kurulu, teknik kurulu üyeleri ve antrenörler ile Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi yerleşkesinde açıklamalarda bulundu. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye Boks Federasyonu’nun 1 altın ve 1 gümüş madalya ile ülkeye döndüğünü belirten Gözgeç, yine iki milli boksörün çeyrek final oynadığını hatırlattı.

“Toplamda 7 madalyayla dünya birincisi olduk”

Türkiye Boks Federasyonu olarak 2022 yılında İstanbul’da, Dünya Kadınlar Şampiyonası düzenlediklerini aktaran Gözgeç, organizasyonda toplamda 7 madalya alarak dünya birincisi olduklarını dile getirdi. Başkan Gözgeç, “2022 Dünya Kadınlar Şampiyonası’ydı. Bugüne kadar bizim görmüş olduğumuz en yüksek dereceli şampiyonaydı. Hem almış olduğumuz madalya ve başarıdan dolayı Türkiye’de bir ilk olmuş oldu hem de böyle büyük bir organizasyona Türkiye ev sahipliği yaptı. Görülmemiş bir atmosfer oldu. Bu organizasyonda da sporcularımız, 5 altın, 2 bronz madalya ile toplamda 7 madalyayla dünya birincisi olduk” ifadelerini kullandı.

“Hem kadın hem de erkek takımımız Avrupa’ya ve dünyaya örnek gösterilen takım oldu”

Türkiye’nin, 2022 Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda aldığı madalyalarla birinci olması ile dikkatleri üzerine çektiğini ve boksta bir Türk ekolünün oluştuğunu söyleyen Gözgeç, “Dünya ülkeleri, bizimle şu anda kamp yapmak için mesaj gönderiyor. En son bu ayın 20’sinde kadın ve erkek takımımız Güney Kore kampına katılacak. Tüm masraflar Güney Kore tarafından karşılanacağı bir ikili kamp düzenlenecek. 25 senedir boksun içindeyim, 4 yıl yönetim kurulu üyeliği, asbaşkanlık, başkanvekilliği ve 12 yıldır da başkanlık yapıyorum. Böyle bir şeye ilk defa şahit oluyorum. Hem kadın hem de erkek takımımız Avrupa’ya ve dünyaya örnek gösterilen takım oldu” değerlendirmesinde bulundu.

“2024 Paris Olimpiyatları’na kilitlenmiş durumdayız”

Türkiye Boks Federasyonu’nun asıl hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu vurgulayan Eyüp Gözgeç, “Bizim, ülkemiz, bakanlığımız için ve olmazsa olmaz hedef Tokyo’da aldığımız madalyaları egale etmek, daha fazla renkte ve sayıda madalya almak. Hedef konuldu. Şu anda görmüş olduğunuz heyetimiz de yanımda bulunan arkadaşlarımızla hepimiz 2024 Paris Olimpiyatları’na kilitlenmiş durumdayız. Onun için bir yıllık bir program yaptık ve bu programın başlangıcını gerçekleştirdik” diye konuştu.

Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç’e, son dönemde yazılı basında, sosyal medyada ve boks çevrelerinde hakkında çıkan haberlerle ilgili iddialar soruldu. Gözgeç, bunların gerçeği yansıtmadığını ve federasyon seçimleri öncesi böyle iddiaların ortaya konabileceğini aktararak, "Biz buradayız, mahkemeler orada, bakanlık orada" dedi.