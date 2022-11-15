Boksör Ali Eren Demirezen, Sındırgı'ya konuk oldu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde belediye tarafından gençleri sınavlara hazırlamak, derslerinde yardımcı olmak için faaliyete geçirilen Belediye Eğitim Merkezinde, gençleri geleceğe hazırlamak adına çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Bu çerçevede Sındırgı Belediye tarafından düzenlenen ’Hayalini Yaşayan Hayatlar’ etkinliğinin bu haftaki konuğu, Avrupa Şampiyonu, Süper Ağır Sıklet Boks Sporcusu Ali Eren Demirezen oldu.

On beş günde bir, Sındırgı Belediyesi Pyd. Uzm. Çvş. Hasan Öztürk Millet Kütüphanesi’nde “Hayalini Yaşayan Hayatlar: Kariyer Buluşmaları" etkinlikleri gerçekleştiriliyor. ’Hayalini Yaşayan Hayatlar’ın bu haftaki konuğu ise Avrupa Şampiyonu, Süper Ağır Sıklet Boks Sporcusu Ali Eren Demirezen oldu. Millet Kütüphanesi’nde çay sohbetinde gerçekleştirilen programda gençler merak ettiklerini sordu, Demirezen cevapladı. Gençlerin meslek tercihi ve geleceğini şekillendirmenin yanında, spor dallarına eğilimleri adına faydalı olabilecek programın farklı konuklarla devam edeceği belirtildi.

Gençlerin eğitimine önem verdiklerini, değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesinin önemli olduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Durak, “Sındırgı Belediyesinin sosyal etkinlik merkezi olan SIBEM’de, kariyer günleri dahilinde bugün farklı bir konuk ağırladık. Sayın Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş’ın eğitimci olması, eğitime önem vermesiyle geçtiğimiz yıl birçok öğrencimize eğitim verdik. Geçtiğimiz yıl 150 öğrenci ile başladığımız Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezimize bu sene 208 öğrencimiz kayıt oldu. Her hafta farklı etkinliklerle akademik başarının yanında sosyal etkinliklerle de onları hayata hazırlamak en büyük arzumuz. Özellikle meslek grupları, kendilerine hedef seçebilecekleri kariyer yapmış kişilerle onları buluşturup, inşallah hayata hazırlamak amacımız. Bunun yanı sıra spor dallarında başarılı olan ülkemizi gururlandıran sporcularımızı da öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Pehlivanlar yurdu Sındırgı’mızda güreş takımımız birçok başarıya imza atıyor. Gençlerimizden de talep gelirse boks biz gençlerimize, Sındırgı gençliğine güveniyoruz, onlar da kendilerine güvensinler" dedi.

Sındırgı’da milli boksörler yetiştirilecek

Öğrencilere Başkan Yavaş’ın da müjdesini vererek Sındırgı’da boks kurslarının da açılacağını belirten Süper Ağır Sıklet Boks Sporcusu Demirezen, “Şimdi birçok söyleşiye gittim ben. Ama gerçekten buradaki kütüphanedeki kardeşlerimin ilgisi ve alakası bizim için çok güzeldi. Bu hafta ikinci kez Sındırgı’dayız. Sındırgı’nın enerjisi çok yüksek. Spora olan bakış açısı, başkanlarımızın spora olan bakış açısı bizim için çok önemli. Tabii gençlerimiz de bu ölçüde kendilerini yetiştirmeye çalışıyorlar. Futbolcusu var, işte Cengiz Ünder’den dolayı futbol; Mehmet Ali Yağcı’lardan dolayı güreş derken belki ilerleyen süreçte Ali Eren Demirezen’den dolayı boks olur. Zaten başkanımızdan da söz aldık, burada güzel bir boks takımı kuracağız, güzel bir ekip kuracağız. Sındırgı için spor anlamında güzel işler yapacağız. Ama ben bu söyleşiden çok büyük keyif aldım. İnşallah ilerleyen süreçlerde söyleşilerimiz Sındırgı ve köyleri için devam eder" dedi.

Programdan çok keyif aldıklarını belirten öğrenci Ali Ayyıldız, “Ali Eren abimizi önceden takip ediyorduk. Birçok şeyini biliyorduk ama nasıl spora başladığını, nasıl ilerlediğini öğrendik bu söyleşide. Güzel bir söyleşiydi. Spora nasıl başladığını sorduk ve 22 yaşında başladığını anlattı bize. Güzel bir söyleşiydi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Program sonunda, Sındırgı Belediye Başkan Vekili Bülent Ata tarafından Ali Eren Demirezen’e günün anısına hediye takdim edildi.