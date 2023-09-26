Bölge ASKOM toplantısına Sakarya ev sahipliği yaptı

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi 14. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen toplantıya, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya İSM Sağlık Hizmetelri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gökhan Katırcı, bölge acil sağlık hizmetleri yöneticileri ile hastane başhekimleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, acil sağlık hizmetlerinin koordinasyonunun önemine vurgu yaparak, toplantıya katılan katılımcılara teşekkür etti.

Toplantının sunumu İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Necip Gökhan Güner tarafından gerçekleştirildi. Toplantıda, acil sağlık hizmetlerinin Kocaeli, Sakarya ve Düzce’deki mevcut durumu ele alınarak, sağlık tesisleri ve iller arası hasta sevklerinin koordinasyonu hakkında bilgiler verildi. Toplantı bölge illerindeki hastanelerin yatak kapasiteleri ve doluluk oranlarının karşılaştırılmasına yönelik çalışmalar ile hasta nakillerinin değerlendirilmesiyle son buldu.