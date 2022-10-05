Bölge başkanları kongre startını Silivri'den verdi
İYi Parti' de kongre kararının alınmasının ardından, 3. Bölge Başkanları, Teşkilat Başkanı ve İl Yöneticileriyle Silivri'de buluştu.
İYİ Parti İlçe Başkanı A. Refik Bek’in ev sahipliğinde gerçekleşen yemekli toplantıda Ülke genelindeki gündem ve kongreler hakkında görüş alışverişinden bulunuldu.
Bilindiği üzere geçtiğimiz Cuma günü İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısında il ve ilçelerde kongre kararı alınmıştı. İstanbul’da ilçe kongrelerinin Kasım Ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.