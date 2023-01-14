Bölge şampiyonasında İstanbul'u temsil edecekler
MEB okullar arası karate İstanbul İl şampiyonasında dereceye giren Silivri Karate kulübü sporcuları Bolu'da yapılacak olan bölge şampiyonasında Okullarını ve İstanbul'u temsilen yarışacaklar.
Geçtiğimiz günlerde yapılan MEB okullar arası karate İstanbul İl şampiyonasında Silivri Karate Kulübü sporcuları Silivri odak okulu öğrencisi Alara Akbaş 52 Kg’da 1., Alipasa orta okulu öğrencisi Mehmet Faruk Ceyhan 46 kg’da 1., Silivri Ertuğrulgazi orta okulu öğrencisi Elife Naz Duman 40 kg’da 2. oldu.
Dereceye giren sporcular Bolu’da yapılacak olan bölge şampiyonasında Okullarını ve İstanbul’u temsilen yarışacaklar.