Bölge şampiyonu oldular

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Kız Voleybol Takımı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği Yıldız Kızlar Voleybol müsabakalarında bölge şampiyonu oldu.

Kütahya’da yapılan bölge finalleri maçlarının ikincisini Sakarya Ferizli Ortaokulu ile yapan Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun son maçını İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Ahmet Kara ve Kumral Abdal Anadolu Lisesi Müdürü Ali Bilgin Bozüyüklü seyircilerle birlikte izlediler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, karşılaşma sonucunda bölge şampiyonu olarak yarı final karşılaşmasına katılacak Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu kız voleybol takımına başarılar diledi.

Bilecik şampiyonu olarak bölge finallerine katılan kız voleybol takımı bölge finallerinde İzmir ve Sakarya temsilcilerinin bulunduğu guruptan birinci çıkarak yarı finallere gitme hakkı kazandı.