Bölgesel kalkınmayı güçlendirecek imza

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü arasında uygunluk değerlendirme, ürün ve yazılım testleri, deney, kalibrasyon, muayene, gözetim, ürün, sistem belgelendirme, personel belgelendirme, proje değerlendirme ve üçüncü taraf denetim alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi ile ortak çalışma alanlarının belirlenmesi, faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

TSE Merkez binasında düzenlenen imza törenine TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ve kurum çalışanları katıldı. İmzalanan protokolle TSE ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü arasında yeşil büyüme, veri merkezleri, iklim değişikliğine uyum, hassas tarım ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda uygunluk değerlendirme, eğitim, tanıtım vb. faaliyetlerde işbirliği yapılacak. Ayrıca TSE’nin hizmet envanteri ve uygunluk değerlendirme ürün ve yazılım testleri, deney, kalibrasyon, muayene, gözetim, ürün, sistem belgelendirme ile personel belgelendirme hizmetleri alanlarında çalışma yürütülecek.

Bölgesel kalkınmaya destek

İşbirliği ile Türkiye’nin bölgesel kalkınmasına katkı sunduklarını belirten TSE Başkanı Şahin, “TSE olarak standart hazırlama, belgelendirme, deney, kalibrasyon, eğitim, muayene ve gözetim alanlarında sanayi sektörümüzün teknik altyapısının güçlendirilmesi, uluslararası arenada rekabet gücünün artırılması ve belirleyici rol üstlenebilmesi amacıyla faydalı çalışmalar yürütmekteyiz. Hizmetlerimizi yaygınlaştırırken, işbirliği yaptığımız kuruluşlarımızın teknik personel ve kalite altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlarken, proje uygulamalarında bağımsız ve tarafsız bir kuruluş olarak gözetim, muayene ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütmüş olacağız. İmzaladığımız protokolle çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik” dedi.

"Bu işbirliği kamu kurumları arasında örnek bir işbirliği olacak"

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ise, yerelde 26 Kalkınma Ajansı ve 4 Bölge Kalkınma İdaresi ile birlikte bölgesel kalkınma politikalarının koordinasyonunu ve uygulamasını yürüttüklerini ifade ederek, “Projelerin izleme ve değerlendirmelerinde ülkemizin köklü uzmanlık kurumlarından TSE’nin birikiminden faydalanmak amacıyla bu işbirliği protokolünü imzaladık. Bu işbirliğinin TSE’nin mevcut test ve sertifikasyon altyapısının Kalkınma Ajanslarımız ve Bölge Kalkınma İdarelerimiz aracılığıyla özel sektöre tanıtımı ve daha etkin kullanımı alanında da faydalı olacağını düşünüyorum. İnanıyorum ki bu işbirliği kamu kurumları arasında örnek bir işbirliği olacak, farklı başlıklarda gelişerek devam edecek” diye konuştu.