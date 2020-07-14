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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı açıklandı

Silivri İlçe Kaymakamlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programını açıkladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı açıklandı

Silivri İlçe Kaymakamlığınca açıklanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı şöyle;

15 Temmuz saat 11:00’de Silivri Yeni Mahalle Mezarlığında Şehit Yakınları, Gaziler, Kaymakam, Belediye Başkanı, Kurum Amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Temsilcileri ve diğer görevlilerce Şehit Kabirlerinin ziyareti, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua okunması. (Aynı zamanda tüm şehit kabirlerinde program yapılacaktır.)

Piri Mehmet Paşa Camiinde öğle namazı öncesi saat 12:00’ da Şehitlerimizin Ruhu için Mevlit-i Şerifler Okunması, okunan Hatm-i Şeriflerin duasının yapılması.

15 Temmuz saat 17:30’da Silivri Belediye Başkanlığınca, Silivri Belediyesi Sergi Salonunda Osmanlı ve Milli Mücadele sergisi açılacaktır.

15 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00-23:00 arası 19 Mayıs Parkında 15 Temmuz Video ve Fotoğrafları gösterimi (Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığınca oluşturulan www.15temmuz.gov.tr internet adresinden alınacak) yayınlanacaktır.

Saat 23:00-01:00 arası 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi nöbeti Gazilerimiz, Şehit  ve Gazi Yakınlarımız ve Kamu Kurum Kuruluş yöneticileri tören alanına gelişleri ile başlayacaktır.

Saat 23:50’de Kuran-ı Kerim Tilaveti yapılacaktır.

Saat 24:00’de Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Okunacaktır.

Saat 00:13’te tüm camilerimizde sala verilecektir. (19 Mayıs Parkında da okutulacaktır.)

Saat 00:30-01:00 arası Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Hatim Duası okunacaktır. (Silivri İlçe Müftümüz İsa SAĞLAM tarafından okunacaktır.)

Saat 01:00-03:00 arası İlçemizdeki STK’lar nöbet tutacaktır.

Saat 03:00-05:00 arası Kamu Kurum çalışanları nöbet tutacaktır.

 Saat 04:30’da tüm camilerimizde sala okunacaktır.

Saat 04:39’ da sabah ezanı okunacak.    

Saat 05:10’ da sabah namazı eda edilecektir.

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