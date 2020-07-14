15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı açıklandı

Silivri İlçe Kaymakamlığınca açıklanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı şöyle;

15 Temmuz saat 11:00’de Silivri Yeni Mahalle Mezarlığında Şehit Yakınları, Gaziler, Kaymakam, Belediye Başkanı, Kurum Amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Temsilcileri ve diğer görevlilerce Şehit Kabirlerinin ziyareti, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua okunması. (Aynı zamanda tüm şehit kabirlerinde program yapılacaktır.)

Piri Mehmet Paşa Camiinde öğle namazı öncesi saat 12:00’ da Şehitlerimizin Ruhu için Mevlit-i Şerifler Okunması, okunan Hatm-i Şeriflerin duasının yapılması.

15 Temmuz saat 17:30’da Silivri Belediye Başkanlığınca, Silivri Belediyesi Sergi Salonunda Osmanlı ve Milli Mücadele sergisi açılacaktır.

15 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00-23:00 arası 19 Mayıs Parkında 15 Temmuz Video ve Fotoğrafları gösterimi (Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığınca oluşturulan www.15temmuz.gov.tr internet adresinden alınacak) yayınlanacaktır.

Saat 23:00-01:00 arası 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi nöbeti Gazilerimiz, Şehit ve Gazi Yakınlarımız ve Kamu Kurum Kuruluş yöneticileri tören alanına gelişleri ile başlayacaktır.

Saat 23:50’de Kuran-ı Kerim Tilaveti yapılacaktır.

Saat 24:00’de Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Okunacaktır.

Saat 00:13’te tüm camilerimizde sala verilecektir. (19 Mayıs Parkında da okutulacaktır.)

Saat 00:30-01:00 arası Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Hatim Duası okunacaktır. (Silivri İlçe Müftümüz İsa SAĞLAM tarafından okunacaktır.)

Saat 01:00-03:00 arası İlçemizdeki STK’lar nöbet tutacaktır.

Saat 03:00-05:00 arası Kamu Kurum çalışanları nöbet tutacaktır.

Saat 04:30’da tüm camilerimizde sala okunacaktır.

Saat 04:39’ da sabah ezanı okunacak.

Saat 05:10’ da sabah namazı eda edilecektir.