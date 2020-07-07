20 Dönüm Mağduriyetine Çözüm Arayışı

Koronavirüs (Kovid-19) salgın hastalığı sürecinde tedbir amacıyla üç aydır ara verilen belediye meclis toplantılarına Temmuz ayı itibarıyla devam edildi. Bugün gerçekleştirilen Silivri Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda yapıldı. Toplantının açılış konuşmasında pandemi ile mücadeleye değinen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Koronavirüsün etkisi altında geçen üç aylık sürede birçok önemli gün ve haftayı tedbir kapsamları altında buruk bir şekilde kutlandık. Salgınla mücadelede büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek canları pahasına gece gündüz çalışan sağlık camiasının bütün mensuplarına şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Mart ayından bugüne kadar ilçemizdeki vaka sayısı ve ölüm oranları hem İstanbul hem de Türkiye açısından bakıldığında en düşük seviyelerde olmuştur. Böyle olmasında, hemşehrilerimizin tedbirlere azami ölçüde uyma gayretleri yanında en önemli görev, tedbirleri büyük bir azimle uygulayan bütün kamu kuruluşlarımız ve belediye çalışanlarımız olmuştur. Ben huzurlarınızda büyük bir fedakarlıkla çalışan mesai arkadaşlarım belediye çalışanlarımıza ve diğer bütün kamu çalışanlarına teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, toplantının gündem maddeleri arasında yer alan bazı konulara açıklık getirerek kamuoyunu bilgilendirdi.

SİLİVRİ BELEDİYESİ VE YEŞİLYURT BELEDİYESİ KARDEŞ OLACAK

Gündemin 9. maddesi olan, “Silivri Belediyesi ile Tokat İli Yeşilyurt Belediye Başkanlığı arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasının görüşülmesi.” meclis salonunda oylandı. Başkan Yılmaz, “Yeşilyurt Belediyesi bu konuda bir karar almış meclislerinde. Bizler de onların bu kararına karşı bir karar alarak, kardeş şehir tesis etmeyi uygun gördük.” dedi. Kardeş şehir görüşmeleri oy birliği ile kabul edildi.

TEL ÖRGÜ VE DUVARLA ÇEVRİLİ ARAZİLERDEN KAYNAKLI SORUN ÇÖZÜLÜYOR

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 29.madde olarak gündeme gelen “İstanbul Çevre düzeni Planı ve Planındaki Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda plan notu değişikliğinin görüşülmesi.” maddesi ile ilgili, “Tarımla uğraşan vatandaşların muzdarip olduğu bir konuyu çözmek istedik” diyerek, konu hakkında bilgi vermesi için Belediye Başkan Yardımcısı Harun Akkan’a söz verdi. Söz konusu madde ile ilgili açıklama yapan Akkan, “Tarım arazilerimizin büyük bir bölümünde kadastral yol bulunmamaktadır. Var olanlar da yer yer 2 metre ile 4 metre arasında genişliğe sahiptir. Tarım arazilerimiz tarımla iştigal etmeyen kişiler tarafından satın alınıyor. Etrafı tel veya beton duvarla çevriliyor. Bu çevirmeler neticesinde tarımsal üretim yapan kişilerin tarım araçları kendi arazilerine geçmekte zorlanıyor. Bunun için bahçe duvarı yapılacak tarım arazilerinde kadastral yol sınırından, meclis üyelerimiz ve komisyonumuz uygun görürse, 3 metre çekilerek yapılması uygun olacak şekilde tarımsal alanlara bir plan notu eklenmesi yönünde bir talebimiz oldu.” dedi. Başkan Yılmaz, bu konunun tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşalar ve muhtarlar tarafından sıkça gelen bir şikâyet konusu olduğunu ifade etti. 29. Madde oy birliği ile imar komisyonuna havale edildi.

YILMAZ: “MAĞDURİYET ORTADAN KALDIRILSIN İSTİYORUZ”

Başkan Yılmaz, gündemin 35. Maddesi olan “İstanbul Çevre Düzeni Planı ve Planındaki Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar ile ilgili plan notu hükümlerinden 20.000 m2 şartının değişmesine ait plan notu değişikliğinin görüşülmesi” maddesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu konu uzun zamandır gündemimizi meşgul eden, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızı mağdur eden bir konu. Çevre Bakanımız Sayın Murat Kurum bu konuda 20.000 m2’nin tarımsal amaçlı imar olarak yüksek olduğunu, düşürülmesi gerektiğini, yine İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile yaptığımız görüşmelerde onun da kanaati bu yönde oldu. Bizlerin de kanaati bu yönde. Pandemi süreci nedeni ile bu konuda bir türlü mesafe alınamadı. Siz Silivri’nin bir köyünde yaşıyor, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorsanız, 20 dönümün altındaki tarlanıza, tarımsal amaçlı bir yapı imar edemiyorsunuz. Bu mağduriyeti ortadan kaldırmak adına, seracılık için 3.000 m2, hayvancılık için ise 5.000 m2 şartıyla bunun sınırlandırılmasını uygun görüyoruz. Ama çok doğru bir şekilde takip edilerek yapılması. Bu konunun suiistimal edilmemesi lazım. Bakanlığın ve İBB’nin endişesi şu; ‘Biz bunu bu şekilde düşürürsek, Silivri’deki tarım arazileri tarım veya hayvancılık yağacağız diye bağ evlerine, bahçe evlerine dönüşür mü?’ Kötü niyetli insanlar bunu yapabilir diye, tarım ve hayvancılık yaparak ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak çiftçilerimizi de üzmeye hakkımız yok.” ifadelerini kullandı. 35. Madde oy birliği ile imar ve tarım komisyonlarına havale edildi

“YIKIMA BÜTÇE AYIRMA KONUSUNDA SIKINTI YAŞIYORUZ”

Konuşmasında kaçak yapılara da değinen Başkan Yılmaz, yıkımların belediyeye ayrı bir maliyet yükü getirdiğine dikkat çekerek, “Silivri Belediyesi olarak uzun zamandır kaçakla mücadelede, hiç hakkı olmadığı halde, özellikle orman arazilerine, tarım arazilerine ve hazine arazilerinin üstüne oturarak orada hak iddia etmeleri ve kaçak yapılar inşa etmeleri noktasında çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Bugüne kadar imar barışından yararlanmış 150 tane binanın, uygun olmadığı gerekçesi ile iptali için bakanlığa yazılarımızı yazdık. Hali hazırda 75 tane binayı yıkmış durumdayız. 75 tanesinin de cevabını bekliyoruz. Yıkım konusunda zorlandığımız şeyler var. Ekipman konusunda çok zengin bir belediye değiliz. 66 zabıtamız var. Tamamını bu mücadeleye ayırsak baş etme şansımız yok. Buna bütçe ayırma konusunda sıkıntı yaşıyoruz.” dedi.



Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2020, 08:34

Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Kaçak yıkım konusunda çok büyük sıkıntılarımız var. Yıktığımız hiçbir bina için İBB ne bir ekipman ne de zabıta yolladı. Yaptığımız son görüşmede bundan sonraki yıkımlar için sözünü aldık. Yazılarımızı yazıyoruz, yıkıma bir gün kala veya o sabah Büyükşehir’den bize bir yazı geliyor ve ekip, ekipman yetersizliğin ve pandemiden dolayı yıkıma katılamayacaklarını ifade ediyorlar. Geleceğimiz olan bu toprakları korumak gibi bir görevimiz var. Buradan oy kaybederiz, düşman kazanırız gibi basit çıkarımlardan dolayı biz bunlardan vazgeçemeyiz. Israrla hep söylüyorum. Kartvizitinde ne yazarsa yazsın, amcası, dayısı, ağabeyi kim olursa olsun, hazine üzerine, orman üzerine, tarım arazileri üzerine yapılan bu kaçak binaların hepsini tek tek yıkacağız. Ekipman da olmasa yardım da olmasa, gerekirse bütün personel kazma kürek yıkacağız.”Yıkım sürecinde yaşadıkları diğer zorluklardan bahseden Başkan Yılmaz, “Bu konuda yaşadığımız diğer zorluklar ise, BEDAŞ’a diyoruz ki; bu bina kaçak elektriğini kes, elektrik kesilmiyor. Hazine üzerindeki binaları tahliye edemiyoruz. Çünkü kaymakamlığa, il milli emlak müdürlüğünün yazı yazması lazım, onu bekliyoruz. Beton santrallerine, ruhsatsız binalara beton dökülmemesi konusunda yazı yazıyoruz. Ne ruhsat arıyorlar bir şey arıyorlar, döküyorlar. Vatandaşlarımızın şikâyetçi olduğu bir konu daha var. Bize soruyorlar; ‘İki katlı, üç katlı bina yıkıyorsunuz. Bina yapılana kadar neredeydiniz?’ Biz bunu çok kısa sürede tespit de etsek, ‘yürütmeyi durdurma’ diye bir mekanizma ile şifahen bile yürütmeyi durdurma kararı alıyorlar. Mahkemelerimiz de maalesef bunun yerinde tespitini yapmadan bu kararı verdiklerinde iki-üç ay gibi bir sürede vatandaş iki-üç katlı binayı yapmış oluyor. Burada kanayan bir yara var. Bu kanayan yarayı beraberce çözeceğimize inanıyorum.” şeklinde konuştu.Başkan Yılmaz, meclis 42.gündem maddesi, “Belediyemizin vergi borçlarına mahsuben 10 adet taşınmazının Maliye Bakanlığına devrinin yapılmasının görüşülmesi.” maddesi ile ilgili yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: “Malumunuz üzere Silivri Belediyesinin Vergi Dairesine, SGK’ya çok yüklü borçları var. Bu borçların bir şekilde ödenerek, düzene sokularak devletimizle barışık ve uyumlu bir şekilde hizmetlerimizi sürdürmek adına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile bir görüşme yaptık. 10 adet taşınmazımız bakanlıkça uygun görüldü. Bu 10 adet taşınmaz sayesinde 5 milyon 600 bin lira civarında bir vergi borcumuz silinmiş olacak. Bu vesile ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve ilgili kurumlarına teşekkür ediyorum.” 42. Madde oy birliği ile plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.Silivri Belediye Başkanı Yılmaz’ın açıklık getirdiği bir gündem maddesi de “Belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere borçlanma ve borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.” maddesi oldu. Başkan Yılmaz, bu madde ile ilgili yaptığı açıklamada ise “2019 hizmet takvim yılı içerisinde yine böyle bir borçlanma yetkisini bana vermiştiniz. 20 milyon liralık bir borçlanma talebimiz olmuştu. Bu talebi almamıza rağmen geçen yıl hiçbir şekilde kullanmadık. 2019 yılında hiçbir kredi kullanmadık. Gayrimenkul satışı da yapmadık. Önümüzdeki yıllarda inşallah yaşanmaz ama bir pandemi süreci daha yaşanırsa ekonomik kaynakları etkin kullanmak adına veya ihtiyaç halinde kullanmak üzere bir borçlanma yetkisi talep ediyoruz.” dedi.Silivri Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısı 1. oturumunun son maddesi olan, “Belediyemiz 2019 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.” Konusu, CHP gurubunun önerisi ile alınan ortak karar sonucu 10 Temmuz Cuma günü yapılacak olan 2. oturuma bırakıldı.