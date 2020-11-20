33 dönümlük arazide aromatik bitki yetiştirecekler

Silivri Üreten Kadınlar Kooperatifi geçtiğimiz gün yapılan kiralama ihalesinde Kurfallı mahallesinde bulunan 33 dönümlük arazinin kiralama ihalesini kazandı.

Silivri Üreten Kadınlar Kooperatifi üyeleri Başkan Yardımcısı Yeşim Cengiz öncülüğünde, Silivri Belediyesi'nin ihaleye çıkardığı Kurfallı'daki 32950 m2'lik araziyi kiralamaya hak kazanarak aromatik bitki üretiminde değerlendirmek üzere ilk adımlarını atmış oldular.

Cengiz, “İhalede üç erkek rakibimiz vardı en yüksek fiyatı vererek, çekişmeli bir sürecin ardından araziyi kiralama hakkını Kooperatif olarak kazandık. Geniş bir çeşit yelpazesinde aromatik bitkiler üreteceğiz. Sizin aracılığınız ile de başarımızı tüm Silivrililer ile paylaşmak istedik, ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020, 12:35